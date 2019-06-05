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РИА Новости

Матвиенко прокомментировала заявление Зеленского о Крыме

Вчера, 14:02
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ПОНИЗОВКА (Крым), 5 июн — РИА Новости. Граждане Крыма решили судьбу на референдуме, для России важна не территория, а мнение людей, заявила журналистам глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о стратегии "возвращения" полуострова.
Ранее сообщалось, что Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель.
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"Руководство Украины поднимает вопрос Крыма как о территории. У нас другой подход. Крым для нас – это люди. И заявляя о том, что территория Крыма оккупирована, это значит не уважать мнение многонационального народа, который здесь проживает. Это значит игнорировать его… Главное, что сами граждане Крыма провели референдум, высказали свою волю и ее реализовали. И никто не может обсуждать эту тему, она для нас закрыта", - сказала Матвиенко.
Мартышкин труд
4 июня, 16:00
Мартышкин труд
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФКрымВ мире
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