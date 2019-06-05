Матвиенко прокомментировала заявление Зеленского о Крыме

"Руководство Украины поднимает вопрос Крыма как о территории. У нас другой подход. Крым для нас – это люди. И заявляя о том, что территория Крыма оккупирована, это значит не уважать мнение многонационального народа, который здесь проживает. Это значит игнорировать его… Главное, что сами граждане Крыма провели референдум, высказали свою волю и ее реализовали. И никто не может обсуждать эту тему, она для нас закрыта", - сказала Матвиенко.