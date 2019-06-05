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РИА Новости

Ученые рассказали об опасности яиц

Вчера, 14:01
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© РИА Новости / Евгений БиятовПрилавок с куриными яйцами
Прилавок с куриными яйцами
© РИА Новости / Евгений Биятов
Прилавок с куриными яйцами. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что частое употребление яиц увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и повышает опасность преждевременной смерти. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.
Нынешние диетические рекомендации американских врачей не устанавливают норму потребления яиц. Однако до 2015 года диетологи советовали ограничивать поступление холестерина в организм 300 миллиграммами в день. При этом в одном крупном яйце содержится 200 миллиграммов холестерина.
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Ученые выяснили, что дополнительные 300 миллиграммов холестерина в день на 17 процентов увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, на 18 процентов повышается опасность преждевременной смерти.
По словам Кэтрин Тукер из Университета Массачусетса — Лоуэлл, совсем отказываться от яиц не стоит, поскольку они полезны для глаз и костей. Однако необходимо соблюдать меру.

Рекомендую людям отказаться от ежедневных омлетов из трех яиц. В питании важны умеренность и баланс.

Кэтрин Тукер
В исследовании приняли участие более 30 тысяч человек, за состоянием которых наблюдали 31 год.
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СШАРИА Наука
Популярные комментарии
Жизнь вообще опасна для здоровья. 100% летальный исход.
5 июня, 14:59
Константин Чекалин
2151002
Чрезмерное употребление воды. может вызвать смерть, и т.д. Да всё чрезмерное убивает.
5 июня, 14:04
ХоХочу официально заявить, что
2131001
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