Ученые рассказали об опасности яиц

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что частое употребление яиц увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и повышает опасность преждевременной смерти. Пресс-релиз исследования Американские ученые выяснили, что частое употребление яиц увеличивает риск развития болезней сердечно-сосудистой системы и повышает опасность преждевременной смерти. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте MedicalXpress.

Нынешние диетические рекомендации американских врачей не устанавливают норму потребления яиц. Однако до 2015 года диетологи советовали ограничивать поступление холестерина в организм 300 миллиграммами в день. При этом в одном крупном яйце содержится 200 миллиграммов холестерина.

Ученые выяснили, что дополнительные 300 миллиграммов холестерина в день на 17 процентов увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, на 18 процентов повышается опасность преждевременной смерти.

По словам Кэтрин Тукер из Университета Массачусетса — Лоуэлл, совсем отказываться от яиц не стоит, поскольку они полезны для глаз и костей. Однако необходимо соблюдать меру.

Рекомендую людям отказаться от ежедневных омлетов из трех яиц. В питании важны умеренность и баланс. Кэтрин Тукер