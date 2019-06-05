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РИА Новости

Официант кофейни рассказал, где держали план эвакуации из "Зимней вишни"

Вчера, 14:01
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВход в здание торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" после пожара в Кемерово
Вход в здание торгово-развлекательного центра Зимняя вишня после пожара в Кемерово
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Вход в здание торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" после пожара в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 5 июн - РИА Новости. Официант кофейни из "Зимней вишни" Дмитрий Буряк рассказал в суде, что план эвакуации из торгового центра содержали в недоступном для посетителей заведения месте.
"План эвакуации стоял в шкафу в официантской, он открытый был, без дверок. Он был виден только сотрудникам", - заявил, отвечая на вопросы адвокатов, Буряк в Заводском районном суде Кемерово, где в среду продолжилось слушание дела о пожаре в "Зимней вишне", унесшем 60 жизней.
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На уточняющий вопрос суда, можно ли сказать, что план стоял в шкафу, как хлам, потерпевший ответил: "Да. Получается, как хлам".
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.
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