Официант кофейни рассказал, где держали план эвакуации из "Зимней вишни"

КЕМЕРОВО, 5 июн - РИА Новости. Официант кофейни из "Зимней вишни" Дмитрий Буряк рассказал в суде, что план эвакуации из торгового центра содержали в недоступном для посетителей заведения месте.

"План эвакуации стоял в шкафу в официантской, он открытый был, без дверок. Он был виден только сотрудникам", - заявил, отвечая на вопросы адвокатов, Буряк в Заводском районном суде Кемерово, где в среду продолжилось слушание дела о пожаре в "Зимней вишне", унесшем 60 жизней.

На уточняющий вопрос суда, можно ли сказать, что план стоял в шкафу, как хлам, потерпевший ответил: "Да. Получается, как хлам".