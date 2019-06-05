Лавров 6 июня проведет переговоры с главами МИД ЦАР и Греции

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня в Санкт-Петербурге проведет переговоры с главами МИД ЦАР и Греции, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В частности, 6 июня, в четверг, в программе (Лаврова) значатся переговоры с главой Всемирной продовольственной программы, встреча с председательствующим Президиума Боснии и Герцеговины, встреча с министром иностранных дел Греции, вице-президентом Парагвая, министром иностранных дел ЦАР, министром иностранных дел Венгрии, Катара", - сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что прорабатывается встреча с министром иностранных дел Словакии.

"На 7 июня, пятницу, запланированы встречи с главами МИД Сербии, Кении... встреча с министром иностранных дел Ботсваны, а также встреча с генеральным секретарем Организации объединенных наций".