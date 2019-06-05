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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Лавров 6 июня проведет переговоры с главами МИД ЦАР и Греции

Вчера, 13:59
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© РИА Новости / Владимир ПесняМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Владимир Песня
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня в Санкт-Петербурге проведет переговоры с главами МИД ЦАР и Греции, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В частности, 6 июня, в четверг, в программе (Лаврова) значатся переговоры с главой Всемирной продовольственной программы, встреча с председательствующим Президиума Боснии и Герцеговины, встреча с министром иностранных дел Греции, вице-президентом Парагвая, министром иностранных дел ЦАР, министром иностранных дел Венгрии, Катара", - сказала Захарова на брифинге.
Символика Петербургского международного экономического форума 2019
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Она добавила, что прорабатывается встреча с министром иностранных дел Словакии.
"На 7 июня, пятницу, запланированы встречи с главами МИД Сербии, Кении... встреча с министром иностранных дел Ботсваны, а также встреча с генеральным секретарем Организации объединенных наций".
Как отметила Захарова, Лавров возглавит делегацию МИД РФ на ПМЭФ-2019. По ее словам, планируется также, что Лавров примет участие в двусторонних переговорах и по программе президента Владимира Путина.
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Петербургский международный экономический форумМария ЗахароваСергей ЛавровЦАРГрецияРоссияПолитика
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