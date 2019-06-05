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РИА Новости

Иран решительно ответит в случае необходимости, заявил Роухани

Вчера, 13:55
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© AFP 2019 / StringerПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© AFP 2019 / Stringer
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 июн – РИА Новости. Тегеран не стремится к конфликту с другими странами, но даст решительный ответ в случае необходимости, заявил президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонного разговора с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани.
"Иран стремится к укреплению безопасности в регионе, у него нет никакого желания и склонности вступать в столкновения с другими странами или крупными силами. Но если они поступят неразумно, то, безусловно, столкнутся с решительным ответом, который заставит их пожалеть", - сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.
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В ходе разговора президент Ирана и эмир Катара также обсудили проблемы Ближнего Востока - Роухани заявил, что их нельзя решать военным путем, а катарский эмир обозначил диалог как единственно возможный путь решения вопросов.
Роухани также приветствовал позицию Катара на саммите Организации исламского сотрудничества и встрече Лиги арабских государств, отметив, что занятая Дохой позиция способствует снижению напряженности.
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На прошлой неделе в саудовской Мекке завершились встречи в верхах лидеров арабских стран, которые приняли резкие заявления в отношении Ирана. Наиболее резкой антииранской риторикой отличились в своей резолюции лидеры стран Персидского залива, которые потребовали от мирового сообщества предпринять действия для прекращения иранской ядерной и ракетной программ.
Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман аль-Тан ранее заявил, что Катар не согласен с рядом положений принятых в Мекке заявлений.
Кроме того, в течение последнего месяца наблюдалось обострение ситуации вокруг Персидского залива и Ирана, в том числе на фоне того, что США сосредоточили в регионе военные корабли. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США", нацеленный на защиту американских интересов.
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Хасан РоуханиМинистерство обороны СШАИранСШАВ мире
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