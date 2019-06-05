Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T14:22Z
https://ria.ru/20190605/1555279393.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155527/92/1555279244_0:68:3071:1795_1036x0_80_0_0_86701a95075ac39ee0096d79c4520f4d.jpg
РИА Новости

Выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин" в Москве

Вчера, 14:18
82
В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин", где собраны работы талантливых художников начала XX века Павла Бенькова и Николая Фешина. Экспонаты и первые посетители вернисажа — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма

Друзей Павла Бенькова и Николая Фешина в 1920-е годы навсегда разделила вынужденная эмиграция.

Выставка Место под солнцем. Беньков / Фешин в Музее русского импрессионизма
1 из 10

Друзей Павла Бенькова и Николая Фешина в 1920-е годы навсегда разделила вынужденная эмиграция.

© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма
© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма

Ученик Ильи Репина Фешин в 1923 году эмигрировал в США, а Беньков, оставшийся на родине, поселился в Самарканде.

Выставка Место под солнцем. Беньков / Фешин в Музее русского импрессионизма
2 из 10

Ученик Ильи Репина Фешин в 1923 году эмигрировал в США, а Беньков, оставшийся на родине, поселился в Самарканде.

© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма
© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма

Более чем через 90 лет работы художников впервые можно увидеть вместе.

Выставка Место под солнцем. Беньков / Фешин в Музее русского импрессионизма
3 из 10

Более чем через 90 лет работы художников впервые можно увидеть вместе.

© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма
© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма

Экспозиция поделена на три временных блока: дореволюционный этап, американский период Фешина и узбекский — Бенькова.

Выставка Место под солнцем. Беньков / Фешин в Музее русского импрессионизма
4 из 10

Экспозиция поделена на три временных блока: дореволюционный этап, американский период Фешина и узбекский — Бенькова.

© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма
© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма

Восток здесь встречается с Западом.

Выставка Место под солнцем. Беньков / Фешин в Музее русского импрессионизма
5 из 10

Восток здесь встречается с Западом.

© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма
© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма

Живопись американского и узбекского блоков дополняют уникальные кадры документальной хроники 20-30-х годов XX века.

Выставка Место под солнцем. Беньков / Фешин в Музее русского импрессионизма
6 из 10

Живопись американского и узбекского блоков дополняют уникальные кадры документальной хроники 20-30-х годов XX века.

© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма
© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма

Яркими акцентами в экспозиции стали картины разных периодов: "Катенька" и "Портрет девочки из племени Таос" кисти Фешина и "Девушка хивинка" Бенькова.

Выставка Место под солнцем. Беньков / Фешин в Музее русского импрессионизма
7 из 10

Яркими акцентами в экспозиции стали картины разных периодов: "Катенька" и "Портрет девочки из племени Таос" кисти Фешина и "Девушка хивинка" Бенькова.

© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма
© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма

Полотна оснастили "тактильным интерактивом": в инсталляции соединяются гипсовая копия картины, колба с ароматом-ассоциацией и физический объект, связанный с темой работы.

Выставка Место под солнцем. Беньков / Фешин в Музее русского импрессионизма
8 из 10

Полотна оснастили "тактильным интерактивом": в инсталляции соединяются гипсовая копия картины, колба с ароматом-ассоциацией и физический объект, связанный с темой работы.

© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма
© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма

В проекте участвуют Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств Татарстана, Государственный музей искусства народов Востока, Музей Российской академии художеств и частные коллекционеры.

Выставка Место под солнцем. Беньков / Фешин в Музее русского импрессионизма
9 из 10

В проекте участвуют Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств Татарстана, Государственный музей искусства народов Востока, Музей Российской академии художеств и частные коллекционеры.

© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма
© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма

Выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин" в Музее русского импрессионизма.

Выставка Место под солнцем. Беньков / Фешин в Музее русского импрессионизма
10 из 10

Выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин" в Музее русского импрессионизма.

© Фото : предоставлено Музеем русского импрессионизма
300000
Обсудить 0
Музей русского импрессионизма (МРИ)Фото
Рекомендуем
Певица Биби Рекса на церемонии вручения премии Совета модельеров Америки
Дженнифер Лопес, сестры Хадид и другие звезды CFDA Awards 2019
РИА
Новости
Художник Павел Беньков во время работы в Казани
В Москве открылась выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин"
Певица Рианна
Самые богатые певицы в мире
Огненно-штурмовая полоса во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
Сквозь водные преграды и огневые засады: борьба за краповый берет
Лента
новостей
Фестиваль Томатина в Колумбии
"Томатина" в Колумбии: битва за урожай
Мусульмане во время намаза в день праздника Ураза-байрам у мечети Кул-Шариф в Казани
Празднование Ураза-байрама в России
Не рой другому яму…
Не рой другому яму…
Ресторан и хутор на Кубани
Не только борщ, блины, икра: регионы России удивляют гостей деликатесами
Антверпен, Бельгия
Особенности жизни велосипедистов за границей
Мир без пластика: чем страшны пакеты и стаканчики, и как без них обойтись?
Ученые оценили, как много пластика съедает каждый человек
Меркушина Марина
"Повсюду следы крови": кто стоит за исчезновением семьи в Омской области
Посетитель у табло электронной очереди в отделении ГИБДД
В ГИБДД произошел сбой в работе электронной базы данных
Здание министерства транспорта РФ
Минтранс изучает проект новой региональной авиакомпании
Прилавок с куриными яйцами
Ученые рассказали об опасности яиц
Ростовская область заключит контракты по всем объектам нацпроекта БКАД
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало документы по исследованию образцов предполагаемого йети
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
03:58Сериал "Чернобыль" заслуживает просмотра, считает ликвидатор аварии на ЧАЭС
Лента новостейМолния