Выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин" в Москве

В Музее русского импрессионизма открылась выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин", где собраны работы талантливых художников начала XX века Павла Бенькова и Николая Фешина. Экспонаты и первые посетители вернисажа — в фотоленте Ria.ru.