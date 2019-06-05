Выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин" в Москве

Друзей Павла Бенькова и Николая Фешина в 1920-е годы навсегда разделила вынужденная эмиграция.
Друзей Павла Бенькова и Николая Фешина в 1920-е годы навсегда разделила вынужденная эмиграция.
Ученик Ильи Репина Фешин в 1923 году эмигрировал в США, а Беньков, оставшийся на родине, поселился в Самарканде.
Ученик Ильи Репина Фешин в 1923 году эмигрировал в США, а Беньков, оставшийся на родине, поселился в Самарканде.
Более чем через 90 лет работы художников впервые можно увидеть вместе.
Более чем через 90 лет работы художников впервые можно увидеть вместе.
Экспозиция поделена на три временных блока: дореволюционный этап, американский период Фешина и узбекский — Бенькова.
Экспозиция поделена на три временных блока: дореволюционный этап, американский период Фешина и узбекский — Бенькова.
Восток здесь встречается с Западом.
Восток здесь встречается с Западом.
Живопись американского и узбекского блоков дополняют уникальные кадры документальной хроники 20-30-х годов XX века.
Живопись американского и узбекского блоков дополняют уникальные кадры документальной хроники 20-30-х годов XX века.
Яркими акцентами в экспозиции стали картины разных периодов: "Катенька" и "Портрет девочки из племени Таос" кисти Фешина и "Девушка хивинка" Бенькова.
Яркими акцентами в экспозиции стали картины разных периодов: "Катенька" и "Портрет девочки из племени Таос" кисти Фешина и "Девушка хивинка" Бенькова.
Полотна оснастили "тактильным интерактивом": в инсталляции соединяются гипсовая копия картины, колба с ароматом-ассоциацией и физический объект, связанный с темой работы.
Полотна оснастили "тактильным интерактивом": в инсталляции соединяются гипсовая копия картины, колба с ароматом-ассоциацией и физический объект, связанный с темой работы.
В проекте участвуют Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств Татарстана, Государственный музей искусства народов Востока, Музей Российской академии художеств и частные коллекционеры.
В проекте участвуют Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств Татарстана, Государственный музей искусства народов Востока, Музей Российской академии художеств и частные коллекционеры.
Выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин" в Музее русского импрессионизма.
Выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин" в Музее русского импрессионизма.