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РИА Новости

В Роспотребнадзоре заявили о недопустимости дискриминации детей с ВИЧ

Вчера, 13:41
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Дискриминация детей с положительным ВИЧ-статусом недопустима, заявила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко.
Скандал с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе разгорелся в Нижнем Новгороде. По словам руководителя благотворительного фонда "СТЭП" Ольги Кузьмичевой, руководство турбазы не приняло у себя группу из 50 человек, объяснив это тем, что "коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми". Руководство турбазы выдвигает свою версию, согласно которой организаторы сами забрали аванс, отказавшись проводить инструктаж с коллективом турбазы по работе с людьми с ВИЧ. В итоге дети поедут отдыхать на другую турбазу. СК возбудил уголовное дело по статье 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).
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"Сегодня в управлении Роспотребнадзора состоялось совещание, в котором участвовали все стороны конфликта. Были достигнуты конструктивные договоренности по взаимоотношениям между благотворительным фондом и спортивной деревней "Новинки". Сейчас дети едут на другую турбазу, но в следующий раз они будут отдыхать в "Новинках" и никто им не откажет", - сказала Кучеренко.
По ее словам, нижегородское управление Роспотребнадзора ведет активную просветительскую работу, с целью предупредить и привлечь внимание нижегородцев к профилактике ВИЧ-инфекции, толерантному отношению к людям, живущим с ВИЧ.
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"Дискриминация, тем более детей с положительным ВИЧ-статусом, недопустима", - заявила она.
Тем не менее, по ее словам, вокруг заболевания существует много мифов.
"Чтобы еще раз проинформировать людей о путях передачи ВИЧ-инфекции и мерах профилактики, управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проведет на базе спортивной деревни "Новинки" семинар по вопросам ВИЧ-инфекции. Там же на безвозмездной основе будет организовано консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию всех желающих. Знать свой ВИЧ-статус-необходимо, это позволит защититься от ВИЧ/СПИДа и сохранить свое здоровье и здоровье близких", - подчеркнула Кучеренко.
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По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 1 января 2019 года в Нижегородской области проживает около 18,3 тысяч человек с диагнозом "ВИЧ-инфекция".
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – это хроническое заболевание. Вирус разрушает иммунную систему, что приводит к присоединению к ВИЧ-инфекции различных сопутствующих заболеваний (туберкулез, пневмония, рак и другие), от которых он может погибнуть. ВИЧ передается только тремя способами - половым путем (при незащищенных сексуальных контактах), через кровь (при употреблении наркотиков внутривенно, при повторном использовании одноразовых шприцев) и от матери ребенку (во время беременности, родов и/или кормлении грудью, в случае отсутствия лечения у матери).
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