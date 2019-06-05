В Роспотребнадзоре заявили о недопустимости дискриминации детей с ВИЧ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Дискриминация детей с положительным ВИЧ-статусом недопустима, заявила журналистам руководитель управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Наталия Кучеренко.

Скандал с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе разгорелся в Нижнем Новгороде. По словам руководителя благотворительного фонда "СТЭП" Ольги Кузьмичевой, руководство турбазы не приняло у себя группу из 50 человек, объяснив это тем, что "коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми". Руководство турбазы выдвигает свою версию, согласно которой организаторы сами забрали аванс, отказавшись проводить инструктаж с коллективом турбазы по работе с людьми с ВИЧ. В итоге дети поедут отдыхать на другую турбазу. СК возбудил уголовное дело по статье 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).

"Сегодня в управлении Роспотребнадзора состоялось совещание, в котором участвовали все стороны конфликта. Были достигнуты конструктивные договоренности по взаимоотношениям между благотворительным фондом и спортивной деревней "Новинки". Сейчас дети едут на другую турбазу, но в следующий раз они будут отдыхать в "Новинках" и никто им не откажет", - сказала Кучеренко.

По ее словам, нижегородское управление Роспотребнадзора ведет активную просветительскую работу, с целью предупредить и привлечь внимание нижегородцев к профилактике ВИЧ-инфекции, толерантному отношению к людям, живущим с ВИЧ.

"Дискриминация, тем более детей с положительным ВИЧ-статусом, недопустима", - заявила она.

Тем не менее, по ее словам, вокруг заболевания существует много мифов.

"Чтобы еще раз проинформировать людей о путях передачи ВИЧ-инфекции и мерах профилактики, управление Роспотребнадзора по Нижегородской области проведет на базе спортивной деревни "Новинки" семинар по вопросам ВИЧ-инфекции. Там же на безвозмездной основе будет организовано консультирование и тестирование на ВИЧ-инфекцию всех желающих. Знать свой ВИЧ-статус-необходимо, это позволит защититься от ВИЧ/СПИДа и сохранить свое здоровье и здоровье близких", - подчеркнула Кучеренко.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 1 января 2019 года в Нижегородской области проживает около 18,3 тысяч человек с диагнозом "ВИЧ-инфекция".