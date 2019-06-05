Словакия заключит с Россией новый контракт по МиГ-29 на сто миллионов евро

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил о скором заключении нового контракта с Россией по обслуживанию истребителей МиГ-29 на 100 миллионов евро.
"Российская Федерация и РСК "МиГ" в последующие четыре или пять лет будут заботиться о боеспособности нашей авиации. МиГ-29 — это самолет, который защищает пространство Словацкой республики", — сказал Пеллегрини на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве.
Контракт на обслуживание истребителей действует до осени.
После распада Чехословакии чешским и словацким ВВС достались по десять МиГ-29. В середине 90-х годов Словакия получила еще несколько самолетов этого типа.
Сейчас за обслуживание двенадцати машин Братислава платит Москве 30 миллионов евро в год.