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РИА Новости

Словакия заключит с Россией новый контракт по МиГ-29 на сто миллионов евро

Вчера, 13:37
11063
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМногоцелевые истребители МиГ-29
Многоцелевые истребители МиГ-29
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Многоцелевые истребители МиГ-29. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини сообщил о скором заключении нового контракта с Россией по обслуживанию истребителей МиГ-29 на 100 миллионов евро.

"Российская Федерация и РСК "МиГ" в последующие четыре или пять лет будут заботиться о боеспособности нашей авиации. МиГ-29 — это самолет, который защищает пространство Словацкой республики", — сказал Пеллегрини на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве.

Контракт на обслуживание истребителей действует до осени.
После распада Чехословакии чешским и словацким ВВС достались по десять МиГ-29. В середине 90-х годов Словакия получила еще несколько самолетов этого типа.
Сейчас за обслуживание двенадцати машин Братислава платит Москве 30 миллионов евро в год.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини
Вчера, 09:55
Пеллегрини: Словакия не нуждается в поиске баланса между Западом и Востоком
202621111
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МиГ-29СловакияЭкономика
Популярные комментарии
А потом передадут их союзникам по нато - американцам, чтобы те отрабатывали на них воздушные бои?
5 июня, 13:43
rroyi
211015
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