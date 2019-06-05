Словакия заключит с Россией новый контракт по МиГ-29 на сто миллионов евро

"Российская Федерация и РСК "МиГ" в последующие четыре или пять лет будут заботиться о боеспособности нашей авиации. МиГ-29 — это самолет, который защищает пространство Словацкой республики", — сказал Пеллегрини на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве.