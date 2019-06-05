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РИА Новости
Новое оружие России

Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ "Лотос"

Вчера, 13:32
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© РИА Новости / Алексей Паньшин Первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос"
Первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск Лотос
© РИА Новости / Алексей Паньшин
КЛИМОВСК (Московская обл.), 5 июн - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) представил первый опытный образец новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос", передает корреспондент РИА Новости с церемонии выкатки.
"Сегодня мы впервые осуществили выкатку опытного образца САО "Лотос". На данный момент орудие полностью укомплектовано, готово для работы в ручном режиме. Все комплектующие прошли входной контроль, приняты отделом технического контроля и военным представительством. В ближайшее время начнется отработка программного обеспечения систем управления орудия", - сообщил индустриальный директор Ростеха Сергей Абрамов, слова которого привели в пресс-службе госкорпорации
В мае генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина. По словам Бакова, предварительные испытания "Лотоса" начнутся после форума "Армия-2019".
Ранее сообщалось, что ЦНИИточмаш ведет работу над проектом самоходного орудия для ВДВ "Зауралец-Д", который должен был сменить имеющийся на вооружении десантников артиллерийский комплекс "Нона-С". Однако позднее Минобороны РФ заменило проект "Зауральца" на усовершенствованный "Лотос". Как сообщали в ЦНИИточмаше, основные отличия "Лотоса" от "Зауральца" будут заключаться в новом орудии с большей дальностью стрельбы, а также внедрении новых боеприпасов для высокоточного огня.
В октябре 2018 года Баков сообщил РИА Новости, что ЦНИИточмаш приступил к созданию опытного образца "Лотоса". Позднее пресс-служба института опубликовала на официальном сайте внешний вид новой самоходки для ВДВ, но раскрывать конкретные боевые возможности "Лотоса" не стала, отметив, что "сведения о тактико-технических характеристиках новейшего образца вооружения до начала испытаний являются закрытыми".
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17 мая, 09:07
Разработчик раскрыл дальность стрельбы новой самоходки для ВДВ "Лотос"
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Новое оружие РоссииАльберт БаковВоздушно-десантные войска РоссииРостехЦНИИТОЧМАШСергей АбрамовМосковская областьКлимовскРоссияБезопасность
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