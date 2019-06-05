Вахтанговский театр отправится в большой гастрольный тур по Канаде и США

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Театр имени Вахтангова отправится в Большой гастрольный тур по Канаде и США с 9 по 19 июня со спектаклем "Маскарад" по драме Михаила Лермонтова в постановке Римаса Туминаса, сообщили в пресс-службе театра.

"Мы в четвертый раз отправляемся в североамериканский тур. Театр уже представлял в США постановки художественного руководителя Вахтанговского театра Римаса Туминаса "Дядя Ваня", "Евгений Онегин", "Улыбнись нам, господи", которые были приняты здесь с огромным интересом. Сейчас мы везем "Маскарад", поставленный Туминасом по одноименной драме Лермонтова", - сказал РИА Новости директор театра Кирилл Крок.

Он сообщил, что в Канаде театр выступит в рамках международного фестиваля искусств Luminato, и билеты на спектакли, которые будут показаны 9 и 10 июня в Торонто, давно проданы.

В США гастроли пройдут в рамках фестиваля "Вишневый сад". Спектакли будут сыграны в Нью-Йорке с 13 по 16 июня на сцене New York City Center и в Бостоне 18 и 19 июня на сцене Cutler Majestic Theater.