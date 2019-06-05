В Югре ушел в отставку чиновник, в квартире которого обнаружили бордель

В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах округа уточнил, что силовики в 2018 году выявили притон для занятия проституцией, было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев его, принял решение оштрафовать женщину, организовавшую бордель, на 100 тысяч рублей. "В этом деле в качестве свидетеля значится указанное должностное лицо из администрации города Нягани. Почему свидетель? Квартира, в которой было все обнаружено, принадлежит ему на правах собственности, он ее сдавал, но кому - не проверял", - пояснил собеседник агентства.