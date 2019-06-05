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РИА Новости

В Югре ушел в отставку чиновник, в квартире которого обнаружили бордель

Вчера, 13:29
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© Фото : Администрация города НяганьЗаместитель главы Нягани (ХМАО) Виктор Манухин
Заместитель главы Нягани (ХМАО) Виктор Манухин
© Фото : Администрация города Нягань
Заместитель главы Нягани (ХМАО) Виктор Манухин. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июн - РИА Новости. Заместитель главы Нягани (ХМАО) Виктор Манухин, в квартире которого, по данным СМИ, обнаружили бордель, решил уволиться из местной администрации по собственному желанию, заявил РИА Новости в среду глава муниципалитета Иван Ямашев.
"Им заявление написано по собственному желанию, по личной инициативе. Причины? Личная мотивация, это решение давно им было принято", - сказал Ямашев.
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Ранее интернет-портал Ura.ru сообщил, что правоохранители накрыли в квартире, задекларированной на ничего не подозревавшего чиновника, бордель, который организовала уроженка Калининграда.
В свою очередь источник РИА Новости в правоохранительных органах округа уточнил, что силовики в 2018 году выявили притон для занятия проституцией, было возбуждено уголовное дело. Суд, рассмотрев его, принял решение оштрафовать женщину, организовавшую бордель, на 100 тысяч рублей. "В этом деле в качестве свидетеля значится указанное должностное лицо из администрации города Нягани. Почему свидетель? Квартира, в которой было все обнаружено, принадлежит ему на правах собственности, он ее сдавал, но кому - не проверял", - пояснил собеседник агентства.
Согласно информации на сайте администрации Нягани, Манухин курирует в муниципалитете деятельность юридического управления и административной комиссии.
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