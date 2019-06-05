Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T16:06Z
https://ria.ru/20190605/1555278565.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155527/82/1555278233_35:0:1240:678_1036x0_80_0_0_376be0d21b4911a936c1e257f6f923ed.png
РИА Новости

В Китае девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа

Вчера, 13:27
9439
ПЕКИН, 5 июн — РИА Новости. Девятилетняя девочка в Китае пролетела в сломанном лифте с 19-го до первого этажа, она осталась жива и не получила травм. Видеозапись с камеры наблюдения, установленной в лифте, распространилась в СМИ и соцсетях.
Инцидент произошел 28 мая в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун, когда школьница возвращалась с занятий. После того как на 19-м этаже вышел один из пассажиров лифта, девочка осталась в кабине одна.
Вид на Столовую гору, Кейптаун, ЮАР
20 февраля, 03:04
В ЮАР турист выжил после падения с двадцатиметровой высоты в горах
Неожиданно на высокой скорости лифт стал падать вниз. Девочка не растерялась и стала нажимать на кнопки всех этажей, однако индикатор в кабине ничего не показывал.
Тем не менее на первом этаже лифт остановился, девочка нажала на кнопку открытия дверей и вышла.
Позднее школьница рассказала, что ее научили так действовать на детских курсах поведения в экстремальных ситуациях.
Местные жители сообщили журналистам, что похожий инцидент произошел в середине мая. Тогда лифт сорвался и пролетел с 11-го до восьмого этажа, а его пассажиры были вынуждены ждать помощи 20 минут.
Инцидент с девочкой привлек внимание общественности к аварийному лифту, местные власти начали расследование. По предварительным данным, к инциденту могла привести неисправность в противопожарной системе здания.
Место схода лавины на станции Ла Плань в департаменте Савойя, Франция
28 декабря 2018, 02:07
Во Франции мальчик чудом выжил, проведя почти час под снежной лавиной
2429221
Обсудить 2
КитайВ мире
Рекомендуем
В Голландии пережившая изнасилование 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
РИА
Новости
Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома
Мэр Омска упала в лужу при инспекции дома
Прилавок с куриными яйцами
Ученые рассказали об опасности яиц
Певец Тимати
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Лента
новостей
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Меркушина Марина
"Повсюду следы крови": кто стоит за исчезновением семьи в Омской области
Прохожие на улице
Пермские власти объяснили необходимость в зонтах по шесть тысяч рублей
Джулия Ванг в шоу Битва экстрасенсов
Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
Обрушение моста в селе Бежта Цунтинского района Республики Дагестан
В дагестанском селе обрушился мост
Стоп-кадр записи камеры видеонаблюдения на месте убийства директора торгового центра в Солнечногорском районе Московской области
В Подмосковье убили директора торгового центра
Уличившая мужа в измене женщина нашла способ ему отомстить
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Задержание предполагаемых убийц спецназовца в Подмосковье
Задержание подозреваемых в убийстве экс-спецназовца сняли на видео
На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
Воспитанник одного из детских домов
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало документы по исследованию образцов предполагаемого йети
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
Лента новостейМолния