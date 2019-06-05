В Китае девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа

ПЕКИН, 5 июн — РИА Новости. Девятилетняя девочка в Китае пролетела в сломанном лифте с 19-го до первого этажа, она осталась жива и не получила травм. Видеозапись с камеры наблюдения, установленной в лифте, распространилась в СМИ и соцсетях.
Инцидент произошел 28 мая в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун, когда школьница возвращалась с занятий. После того как на 19-м этаже вышел один из пассажиров лифта, девочка осталась в кабине одна.
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Неожиданно на высокой скорости лифт стал падать вниз. Девочка не растерялась и стала нажимать на кнопки всех этажей, однако индикатор в кабине ничего не показывал.
Тем не менее на первом этаже лифт остановился, девочка нажала на кнопку открытия дверей и вышла.
Позднее школьница рассказала, что ее научили так действовать на детских курсах поведения в экстремальных ситуациях.
Местные жители сообщили журналистам, что похожий инцидент произошел в середине мая. Тогда лифт сорвался и пролетел с 11-го до восьмого этажа, а его пассажиры были вынуждены ждать помощи 20 минут.
Инцидент с девочкой привлек внимание общественности к аварийному лифту, местные власти начали расследование. По предварительным данным, к инциденту могла привести неисправность в противопожарной системе здания.
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