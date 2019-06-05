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РИА Новости

Пермские власти объяснили необходимость в зонтах по шесть тысяч рублей

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПрохожие на улице
Прохожие на улице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Прохожие на улице. Архивное фото
ПЕРМЬ, 5 июн — РИА Новости. Власти Пермского края указали в конкурсной заявке на поставку зонтов максимальную цену, в дальнейшем она может быть снижена на аукционе, пояснили РИА Новости в аппарате правительства региона.
Всего ведомство собирается закупить 14 зонтов на 89 тысяч рублей. Как следует из материалов на портале госзакупок, речь идет о классических мужских зонтах-тростях по цене 6,36 тысячи рублей за штуку. При этом заказчик ориентируется на известные европейские бренды — Bugatti, FULTON и Ferre Milano.
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В аппарате правительства рассказали, что впервые закупают зонты. "Они необходимы при проведении выездных мероприятий, связанных, например, с объездом территорий Пермского края, посещением открытых строительных площадок, встреч делегаций и их сопровождения", — сообщили в ведомстве.
Согласно конкурсной документации, приобрести зонты планируется на средства краевого бюджета. На поставку у исполнителя будет пять дней с момента заключения контракта.
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