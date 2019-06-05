Пермские власти объяснили необходимость в зонтах по шесть тысяч рублей

ПЕРМЬ, 5 июн — РИА Новости. Власти Пермского края указали в конкурсной заявке на поставку зонтов максимальную цену, в дальнейшем она может быть снижена на аукционе, пояснили РИА Новости в аппарате правительства региона.

Всего ведомство собирается закупить 14 зонтов на 89 тысяч рублей. Как следует из материалов на портале госзакупок , речь идет о классических мужских зонтах-тростях по цене 6,36 тысячи рублей за штуку. При этом заказчик ориентируется на известные европейские бренды — Bugatti, FULTON и Ferre Milano.

В аппарате правительства рассказали, что впервые закупают зонты. "Они необходимы при проведении выездных мероприятий, связанных, например, с объездом территорий Пермского края, посещением открытых строительных площадок, встреч делегаций и их сопровождения", — сообщили в ведомстве.