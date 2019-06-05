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РИА Новости

Зеленский назвал Юнкера "теплым дядькой"

Вчера, 13:24
3282
© РИА Новости / Тьерри Монасс / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе. 4 июня 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер во время встречи в Брюсселе. 4 июня 2019
© РИА Новости / Тьерри Монасс
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КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер произвел на него впечатление "доброго, тёплого, нормального дядьки".
Президент в интервью в телеканалу "1+1" поделился впечатлениями от встречи, которая состоялась во вторник в Брюсселе. Протокольная часть сопровождалась шутками и дружескими объятиями.
"Обо всем (шутили - ред). О таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно так говорить, или это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик", - сказал Зеленский, интервью записывалось во время тренировки президента в спортзале.
Также Зеленский заявил, что Юнкер пообещал предоставлять поддержку Украине.
iForum-2019 в Киеве
4 июня, 16:41
Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
32700010
Обсудить 12
Жан-Клод ЮнкерВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это он ещё с Путиным не общался!!!
5 июня, 13:29
ttsimbler
380001
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