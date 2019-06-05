Зеленский назвал Юнкера "теплым дядькой"

"Обо всем (шутили - ред). О таком мужском, что нельзя говорить. Очень классная у нас была встреча. Я не знаю, можно так говорить, или это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька. Очень умный человек. Классный такой мужик", - сказал Зеленский, интервью записывалось во время тренировки президента в спортзале.