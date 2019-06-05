Самые богатые певицы в мире

Самой богатой женщиной в мире музыки стала Рианна. Большую часть из 600 миллионов долларов ей принесло партнерство с LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.
Самой богатой женщиной в мире музыки стала Рианна. Большую часть из 600 миллионов долларов ей принесло партнерство с LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.
Рианне и LVMH принадлежит бренд косметики Fenty Beauty. Кроме того, певица вместе с TechStyle Fashion Group владеет линией нижнего белья.
Рианне и LVMH принадлежит бренд косметики Fenty Beauty. Кроме того, певица вместе с TechStyle Fashion Group владеет линией нижнего белья.
Самой продаваемой исполнительнице по версии Книги рекордов Гиннеса Мадонне пришлось довольствоваться лишь вторым местом.
Самой продаваемой исполнительнице по версии Книги рекордов Гиннеса Мадонне пришлось довольствоваться лишь вторым местом.
Состояние Мадонны Forbes оценил в 570 миллионов долларов.
Тройку лидеров замкнула Селин Дион.
Тройку лидеров замкнула Селин Дион.
Канадская певица заработала 450 миллионов долларов.
Канадская певица заработала 450 миллионов долларов.
Бейонсе на сей раз остановилась на подступах к виртуальному пьедесталу.
Бейонсе на сей раз остановилась на подступах к виртуальному пьедесталу.
На счету Бейонсе — 400 миллионов долларов.
На пятом месте оказалась Тейлор Свифт.
Состояние Тейлор Свифт оценили в 360 миллионов долларов.
Состояние Тейлор Свифт оценили в 360 миллионов долларов.