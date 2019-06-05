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РИА Новости

Самые богатые певицы в мире

Вчера, 15:30
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Журнал Forbes назвал имена самых богатых женщин в музыкальной индустрии. Успешные и обеспеченные певицы — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Invision/ Arthur Mola

Самой богатой женщиной в мире музыки стала Рианна. Большую часть из 600 миллионов долларов ей принесло партнерство с LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Певица Рианна
1 из 10

Самой богатой женщиной в мире музыки стала Рианна. Большую часть из 600 миллионов долларов ей принесло партнерство с LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

© AP Photo / Invision/ Arthur Mola
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini

Рианне и LVMH принадлежит бренд косметики Fenty Beauty. Кроме того, певица вместе с TechStyle Fashion Group владеет линией нижнего белья.

Певица Рианна во время выступления на Victoria's Secret Fashion Show
2 из 10

Рианне и LVMH принадлежит бренд косметики Fenty Beauty. Кроме того, певица вместе с TechStyle Fashion Group владеет линией нижнего белья.

© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello

Самой продаваемой исполнительнице по версии Книги рекордов Гиннеса Мадонне пришлось довольствоваться лишь вторым местом.

Певица Мадонна выступает на Billboard Music Awards
3 из 10

Самой продаваемой исполнительнице по версии Книги рекордов Гиннеса Мадонне пришлось довольствоваться лишь вторым местом.

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
© AFP 2019 / Getty Images/ Kevin Winter

Состояние Мадонны Forbes оценил в 570 миллионов долларов.

Певица Мадонна выступает на Billboard Music Awards
4 из 10

Состояние Мадонны Forbes оценил в 570 миллионов долларов.

© AFP 2019 / Getty Images/ Kevin Winter
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello

Тройку лидеров замкнула Селин Дион.

Селин Дион выступает на Billboard Music Awards
5 из 10

Тройку лидеров замкнула Селин Дион.

© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
© AP Photo / Invision/ Charles Sykes

Канадская певица заработала 450 миллионов долларов.

Селин Дион yна шоу NBC в Нью-Йорке
6 из 10

Канадская певица заработала 450 миллионов долларов.

© AP Photo / Invision/ Charles Sykes
© AP Photo / Parkwood Entertainment/ Robin Harper

Бейонсе на сей раз остановилась на подступах к виртуальному пьедесталу.

Рэпер Jay-Z и певица Беойнсе
7 из 10

Бейонсе на сей раз остановилась на подступах к виртуальному пьедесталу.

© AP Photo / Parkwood Entertainment/ Robin Harper
© AFP 2019 / Getty Images/ Ronald Martinez

На счету Бейонсе — 400 миллионов долларов.

Певица Беойнсе
8 из 10

На счету Бейонсе — 400 миллионов долларов.

© AFP 2019 / Getty Images/ Ronald Martinez
© AFP 2019 / Getty Images for DCP/ Kevin Winter

На пятом месте оказалась Тейлор Свифт.

Тейлор Свифт и Брендон Ури во время выступления
9 из 10

На пятом месте оказалась Тейлор Свифт.

© AFP 2019 / Getty Images for DCP/ Kevin Winter
© AFP 2019 / Getty Images for iHeartMedia/ Rich Fury

Состояние Тейлор Свифт оценили в 360 миллионов долларов.

Тейлор Свифт во время выступления
10 из 10

Состояние Тейлор Свифт оценили в 360 миллионов долларов.

© AFP 2019 / Getty Images for iHeartMedia/ Rich Fury
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