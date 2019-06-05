ЕКА планирует в 2022 году запустить в космос аппарат-лабораторию

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Защита проекта возвращаемого непилотируемого космического аппарата-лаборатории для продолжительных научных миссий в космосе Space Rider состоится до конца 2019 года, первый полет намечен на 2022 год, сообщает в среду Европейское космическое агентство (ЕКА).

"Предварительные проекты систем и подсистем уже готовы. Разработка Space Rider быстро продвигается к защите рабочего проекта в конце 2019 года… Space Rider будет запущен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 2022 году", - говорится в сообщении.

Планируется, что Space Rider станет лабораторией, с помощью которой можно будет проводить в космосе эксперименты продолжительностью более двух месяцев, после чего полезная нагрузка будет возвращена на Землю. Аппарат будет многоразовым.

Грузовой отсек объемом 1200 литров сможет вмещать до 800 килограммов полезной нагрузки. В распоряжении постановщиков экспериментов будет блок питания на 600 ватт, оборудование для контроля температуры, управления экспериментами, передачи данных и телеметрии. Аппарат сможет менять наклонение и высоту орбиты для создания подходящих для каждого эксперимента условий.