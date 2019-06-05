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РИА Новости

ЕКА планирует в 2022 году запустить в космос аппарат-лабораторию

Вчера, 13:22
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Защита проекта возвращаемого непилотируемого космического аппарата-лаборатории для продолжительных научных миссий в космосе Space Rider состоится до конца 2019 года, первый полет намечен на 2022 год, сообщает в среду Европейское космическое агентство (ЕКА).
"Предварительные проекты систем и подсистем уже готовы. Разработка Space Rider быстро продвигается к защите рабочего проекта в конце 2019 года… Space Rider будет запущен с космодрома Куру во Французской Гвиане в 2022 году", - говорится в сообщении.
Планируется, что Space Rider станет лабораторией, с помощью которой можно будет проводить в космосе эксперименты продолжительностью более двух месяцев, после чего полезная нагрузка будет возвращена на Землю. Аппарат будет многоразовым.
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Грузовой отсек объемом 1200 литров сможет вмещать до 800 килограммов полезной нагрузки. В распоряжении постановщиков экспериментов будет блок питания на 600 ватт, оборудование для контроля температуры, управления экспериментами, передачи данных и телеметрии. Аппарат сможет менять наклонение и высоту орбиты для создания подходящих для каждого эксперимента условий.
В России разрабатывается аппарат с несколько схожим назначением – "Бион-М" №2. Его созданием занимаются Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс". Он будет предназначен для проведения в орбитальном полете фундаментальных и прикладных исследований по космической биомедицине и биотехнологии с возвращением результатов экспериментов на Землю. Первый такой аппарат запустили в 2013 году. На нем находились мыши, часть из которых погибла. Планируется, что во время запуска "Бион-М2" кроме мышей на земную орбиту отправятся мухи, растения, животные культуры клеток и микроорганизмы. Запуск может состояться в 2022-2023 годах.
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