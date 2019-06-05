Половина жителей Украины довольна работой Зеленского, показало исследование

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Половина жителей Украины довольна деятельностью президента Владимира Зеленского, почти 40% опрошенных не смогли оценить его работу, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

"Половина опрошенных довольны деятельностью Зеленского, только 11% - противоположного мнения. При этом 39% еще не смогли оценить работу новоизбранного главы государства", - говорится в тексте опроса, опубликованного в среду на сайте "Рейтинга".

Работой главы правительства Владимира Гройсмана недовольны 76% опрошенных, довольны 19%. Работа Верховной рады не удовлетворяет более 90% респондентов. Деятельность бывшего президента Украины Петра Порошенко одобряют лишь 16% опрошенных, более 80% - нет.