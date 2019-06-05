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РИА Новости

Половина жителей Украины довольна работой Зеленского, показало исследование

Вчера, 13:14
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИнаугурация избранного президента Украины В. Зеленского
Инаугурация избранного президента Украины В. Зеленского
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Половина жителей Украины довольна деятельностью президента Владимира Зеленского, почти 40% опрошенных не смогли оценить его работу, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
"Половина опрошенных довольны деятельностью Зеленского, только 11% - противоположного мнения. При этом 39% еще не смогли оценить работу новоизбранного главы государства", - говорится в тексте опроса, опубликованного в среду на сайте "Рейтинга".
Работой главы правительства Владимира Гройсмана недовольны 76% опрошенных, довольны 19%. Работа Верховной рады не удовлетворяет более 90% респондентов. Деятельность бывшего президента Украины Петра Порошенко одобряют лишь 16% опрошенных, более 80% - нет.
Опрос проводился с 29 мая по 3 июня 2019 года по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены две тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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