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РИА Новости
Ядерные технологии

Росатом обеспечит ядерным топливом все АЭС в Словакии до 2026 года

Вчера, 13:12
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© РИА Новости / Андрей ЗолотовРеактор ВВЭР-440
Реактор ВВЭР-440
© РИА Новости / Андрей Золотов
Реактор ВВЭР-440. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenske elektrarne подписали в среду в Москве соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости.
Это дополнение к генеральному контракту между ТВЭЛ и Slovenske elektrarne подписано по итогам переговоров премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с председателем правительства Словакии Петером Пеллегрини.
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Соглашение подготовлено по итогам победы ТВЭЛ в международном тендере на топливообеспечение атомных электростанций Словакии, сообщила пресс-служба ТВЭЛ.
Российское ядерное топливо будет поставляться на четыре действующих словацких атомных энергоблока с реакторами ВВЭР-440 в составе АЭС "Богунице" и АЭС "Моховце", а также на два строящихся блока АЭС "Моховце" (также с реакторами ВВЭР-440).
Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании между Росатомом и министерством экономики Словацкой республики о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.
Атомная генерация общей электрической мощностью 1816 МВт является основой энергосистемы Словакии. Два блока второй очереди АЭС "Богунице" и два блока АЭС "Моховце" ежегодно производят порядка 15 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что составляет около 55% всей выработки электроэнергии в стране. Доля АЭС в энергобалансе Словакии – одна из самых высоких в мире, и в ближайшее время она, как планируется, еще больше возрастет после ввода в эксплуатацию блоков №№ 3-4 АЭС "Моховце".
Топливная компания ТВЭЛ включает в себя предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. ТВЭЛ обеспечивает ядерным топливом 76 энергетических реакторов в 14 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе, изготовленном ТВЭЛ.
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Ядерные технологииРосатомСловакияРоссияТВЭЛНовости - Ядерные технологии
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