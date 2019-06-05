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РИА Новости

Гендиректор "Шереметьево" назвал причины проблем с выдачей багажа

Вчера, 13:08
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Проблемы с выдачей багажа в московском аэропорту "Шереметьево" возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов, заявил журналистам гендиректор авиагавани Михаил Василенко.
В "Шереметьево" с пятницы наблюдались проблемы с выдачей багажа. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация с выдачей багажа стабилизируется к концу июня.
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"Мы переделали технологию и поняли - нам нужны другие люди, и больше людей. Мы почувствовали, что некоторые расчеты надо поправить. Нам потребовалось какое-то изменение", - сказал Василенко. "В момент перестройки всегда возникают какие-то сбои", - отметил он.
Гендиректор также подчеркнул, что аэропорт локализовал проблему и на данный момент работает "практически в штатном режиме".
"Уверенно могу сказать, что через месяц сбоев не будет ... Вчера, позавчера прошли дни вообще без проблем", - добавил он.
"Мы приносим извинения", - добавил Василенко.
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