Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T17:31Z
https://ria.ru/20190605/1555277334.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155527/78/1555277890_0:0:544:306_1036x0_80_0_0_28a9745d590d1c79cbcf1e5a397b72fd.png
РИА Новости

Мэр Омска упала в лужу при инспекции дома

Вчера, 13:07
77020
НОВОСИБИРСК, 5 июн — РИА Новости. Мэр Омска Оксана Фадина во время осмотра дома в Советском административном округе упала в большую лужу, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Она собиралась проверить ремонт одного из зданий и пообщаться с подрядчиком. Из-за сильного ливня дороги размыло и образовались большие лужи. Фадина решила перепрыгнуть одну из них, но потеряла равновесие и упала. Видео произошедшего попало в соцсети и СМИ.

"На самом деле эта тема показательная. Во-первых, дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится. Во-вторых, есть чему учиться: задала вопрос по придомовым территориям — лужи, грязь, ведется стройка. Ухабы, внутриквартальные проезды заполнены водой", — привели в пресс-службе слова Фадиной.

После инцидента она продолжила работу. Представитель горадминистрации отметил, что мэр иронично отнеслась к произошедшему, при падении не пострадала.
3351862314835
Обсудить 50
ОмскОбщество
Популярные комментарии
Это вы ещё в США и Европе луж не видели , дочь ездила нафоткала , вот где полная жесть.
5 июня, 13:29
Юрий Иванов
201430160
Мне России хватает. Зачем мне чужой бардак...
5 июня, 13:32
ИБИван Брынов
7221104
Рекомендуем
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
РИА
Новости
В Голландии пережившая изнасилование 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Корабль ВМС Украины в Мариуполе
Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
Лента
новостей
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии "России 1" за оскорбления
Врач рассказал о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
Воспитанник одного из детских домов
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Ураза-байрам обнажил главную проблему российских мусульман
Джулия Ванг в шоу Битва экстрасенсов
Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
Градирни ТЭЦ. Архивное фото
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. 29 мая 2019
Лавров рассказал о перспективах встречи Путина и Зеленского
Акция Выбор Донбасса в Донецке. Архивное фото
В ДНР раскритиковали проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский обратился к России после "обострения обстановки" в Донбассе
Меркушина Марина
"Повсюду следы крови": кто стоит за исчезновением семьи в Омской области
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало документы по исследованию образцов предполагаемого йети
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
Лента новостейМолния