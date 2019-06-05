Мэр Омска упала в лужу при инспекции дома

НОВОСИБИРСК, 5 июн — РИА Новости. Мэр Омска Оксана Фадина во время осмотра дома в Советском административном округе упала в большую лужу, сообщили РИА Новости в мэрии города.
Она собиралась проверить ремонт одного из зданий и пообщаться с подрядчиком. Из-за сильного ливня дороги размыло и образовались большие лужи. Фадина решила перепрыгнуть одну из них, но потеряла равновесие и упала. Видео произошедшего попало в соцсети и СМИ.
"На самом деле эта тема показательная. Во-первых, дорогие омичи, мэр у вас не белоручка, грязи не боится. Во-вторых, есть чему учиться: задала вопрос по придомовым территориям — лужи, грязь, ведется стройка. Ухабы, внутриквартальные проезды заполнены водой", — привели в пресс-службе слова Фадиной.
После инцидента она продолжила работу. Представитель горадминистрации отметил, что мэр иронично отнеслась к произошедшему, при падении не пострадала.