Мэр Омска упала в лужу при инспекции дома

НОВОСИБИРСК, 5 июн — РИА Новости. Мэр Омска Оксана Фадина во время осмотра дома в Советском административном округе упала в большую лужу, сообщили РИА Новости в мэрии города.

Она собиралась проверить ремонт одного из зданий и пообщаться с подрядчиком. Из-за сильного ливня дороги размыло и образовались большие лужи. Фадина решила перепрыгнуть одну из них, но потеряла равновесие и упала. Видео произошедшего попало в соцсети и СМИ.