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РИА Новости

В Берлине заявили, что вопрос о военных репарациях закрыт

Вчера, 13:07
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПрохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Вопрос о военных репарациях со стороны ФРГ закрыт с правовой и политической точки зрения, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, комментируя ситуацию об очередных требованиях со стороны Греции.
Ранее посол Греции в Берлине передал в МИД Германии ноту, в которой греческое правительство призвало немецкие власти начать переговоры по урегулированию нерешенного вопроса выплаты военных репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн. Об этом сообщило министерство иностранных дел Греции. Всего Греция запросила у Германии репараций на сумму 320 миллиардов евро. Афины требуют возмещения за страдания жертв и потомков жертв германской оккупации, возвращения оккупационного займа, а также возвращения нелегально вывезенных археологических и других культурных ценностей.
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"Спустя более чем 70 лет после окончания войны и более 25 лет после подписания договора "2+4" вопрос о репарациях закрыт с правовой и политической точки зрения", - заявил Бройль.
В мае глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик заявил, что сумма компенсаций от Германии за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны, превышает один триллион долларов. Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что тема репараций от Германии все еще открыта. В Берлине неоднократно заявляли, что никаких оснований для выплаты компенсаций в настоящее время нет.
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Эксперт о репарациях: Польша ставит Германию в сложное положениеПольша оценила объем возможных репараций от Германии в триллион долларов. Эксперт-международник, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, есть ли шанс у Варшавы получить эту сумму.
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МИД ГерманииГерманияВ мире
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