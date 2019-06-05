В Берлине заявили, что вопрос о военных репарациях закрыт

БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Вопрос о военных репарациях со стороны ФРГ закрыт с правовой и политической точки зрения, заявил на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль, комментируя ситуацию об очередных требованиях со стороны Греции.

Ранее посол Греции в Берлине передал в МИД Германии ноту, в которой греческое правительство призвало немецкие власти начать переговоры по урегулированию нерешенного вопроса выплаты военных репараций и компенсаций ущерба от Первой и Второй мировых войн. Об этом сообщило министерство иностранных дел Греции. Всего Греция запросила у Германии репараций на сумму 320 миллиардов евро. Афины требуют возмещения за страдания жертв и потомков жертв германской оккупации, возвращения оккупационного займа, а также возвращения нелегально вывезенных археологических и других культурных ценностей.

"Спустя более чем 70 лет после окончания войны и более 25 лет после подписания договора "2+4" вопрос о репарациях закрыт с правовой и политической точки зрения", - заявил Бройль.