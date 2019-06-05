Возле жилого дома в Зеленограде нашли похожий на гранату предмет

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Похожий на гранату Ф-1 предмет обнаружен в среду днем вблизи жилого дома в Зеленограде, на место ЧП следуют кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"В 25 метрах от жилого дома на улице Заводская обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1", - сказал собеседник агентства.

Последний раз две гранаты Ф-1 нашли в пакете 21 мая возле дома номер 13 на Лихоборской набережной на севере Москвы. Пока неясно, были ли те гранаты боевыми или учебными.