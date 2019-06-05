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РИА Новости

Возле жилого дома в Зеленограде нашли похожий на гранату предмет

Вчера, 13:05
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Похожий на гранату Ф-1 предмет обнаружен в среду днем вблизи жилого дома в Зеленограде, на место ЧП следуют кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В 25 метрах от жилого дома на улице Заводская обнаружен предмет, похожий на гранату Ф-1", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что место опасной находки оцеплено, ожидается прибытие кинологов.
Последний раз две гранаты Ф-1 нашли в пакете 21 мая возле дома номер 13 на Лихоборской набережной на севере Москвы. Пока неясно, были ли те гранаты боевыми или учебными.
Ф-1 — ручная противопехотная оборонительная граната.
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