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РИА Новости

В Голландии пережившая изнасилование 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

Вчера, 13:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Жительница Нидерландов Ноа Потховен умерла в результате эвтаназии в возрасте 17 лет, пишет Daily Mail.
По информации издания, девушка долгое время страдала от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и анорексии.
В прошлом году она в критическом состоянии попала в больницу из-за сильной потери веса и отказа органов.
Проблемы со здоровьем начались у Потховен после сексуального насилия, пережитого в детстве и подростковом возрасте. Об этом она рассказывала в автобиографической книге "Побеждать или учиться".
Согласно нидерландскому законодательству, эвтаназия разрешена с 12 лет, если больной испытывает нестерпимые страдания, а шансов на выздоровление почти нет. С 17 лет для процедуры не требуется разрешение родителей или опекунов.
В России эвтаназия запрещена законом.
Палата реанимации и интенсивной терапии
20 мая, 11:46
Во Франции начали эвтаназию парализованного мужчины против воли родителей
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НидерландыВ мире
Популярные комментарии
Человек должен иметь право на смерть.
5 июня, 13:26
Владимир П.
57213223
Да она больная, на книгу так написать у неё сил хватило, ещё раз в мельчайших подробностях переживать это неделями и месяцами пока писала.
5 июня, 13:23
ХоХочу официально заявить, что
28113330
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