В Голландии пережившая изнасилование 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Жительница Нидерландов Ноа Потховен умерла в результате эвтаназии в возрасте 17 лет, Жительница Нидерландов Ноа Потховен умерла в результате эвтаназии в возрасте 17 лет, пишет Daily Mail.

По информации издания, девушка долгое время страдала от посттравматического стрессового расстройства, депрессии и анорексии.

В прошлом году она в критическом состоянии попала в больницу из-за сильной потери веса и отказа органов.

Проблемы со здоровьем начались у Потховен после сексуального насилия, пережитого в детстве и подростковом возрасте. Об этом она рассказывала в автобиографической книге "Побеждать или учиться".

Согласно нидерландскому законодательству, эвтаназия разрешена с 12 лет, если больной испытывает нестерпимые страдания, а шансов на выздоровление почти нет. С 17 лет для процедуры не требуется разрешение родителей или опекунов.