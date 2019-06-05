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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более двух тысяч беженцев

Вчера, 13:00
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Свыше двух тысяч человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратился 2 031 беженец, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" - 312 человек (женщин - 94, детей - 159), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" - 1719 человек (женщин - 516, детей - 877), - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток граждане Сирии не возвращались.
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За прошедшие сутки российская сторона провела одну гуманитарную акцию в поселении Хатла (провинция Дейр-эз-Зор): нуждающимся жителям выдали 500 продовольственных наборов общим весом 2,18 тонны.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,9 гектара территорий в провинциях Деръа и Дамаск. Кроме того, специалисты уничтожили 29 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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