Ростовская область заключит контракты по всем объектам нацпроекта БКАД

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 июн - РИА Новости. Ростовская область до 30 июня заключит контракты по всем объектам, которые должны быть реализованы в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), сообщает правительство региона.

В среду заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов провел заседание комитета по нацпроекту. На заседании, в частности, обсуждался вопрос заключения государственных контрактов на выполнение дорожных работ в рамках проекта. В обсуждении принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По его данным, в Ростовской области с 2019 по 2024 год на реализацию нацпроекта планируется направить 45,5 миллиарда рублей, из них в текущем году - 6,4 миллиарда рублей. Средства будут использованы на приведение в нормативное состояние автодорог 21 муниципального образования в трех агломерациях - Ростовской, Шахтинской и Таганрогской.

"В Ростовской области контрактацию всех 189 объектов завершат до 30 июня. В настоящий момент уже законтрактовано более 95% объектов", - заявил Голубев.