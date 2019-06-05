Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T12:49Z
https://ria.ru/20190605/1555276326.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155527/61/1555276159_0:156:1501:1000_1036x0_80_0_0_25b3b7a3bc15c6fac4b66e0b26af4ec0.jpg
РИА Новости

Фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" открылся в Ставрополе

Вчера, 12:49
242
© Официальный сайт Губернатора Ставропольского края Фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" стартовал в Ставрополе
Фестиваль Студенческая весна стран БРИКС и ШОС стартовал в Ставрополе
© Официальный сайт Губернатора Ставропольского края
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Ставрополе состоялась торжественная церемония открытия третьего международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС". Грандиозное праздничное представление с парадом делегаций из 23 стран развернулось на реконструированном городском стадионе "Динамо", сообщает официальный портал губернатора региона.
В мероприятии приняли участие полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.
"Сегодня Ставропольский край принимает активных творческих людей из двадцати трех стран мира, и уверен, что предстоящие пять дней вам запомнятся на всю жизнь. Сердца жителей Ставрополья, Северного Кавказа, Российской Федерации открыты для гостей из любых стран и континентов", – заявил Матовников.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
4 июня, 22:18
Лавров отметил важность наращивания взаимодействия в форматах БРИКС и ШОС
Как подчеркнул Сергей Чеботарев, фестиваль собрал наиболее активных, ярких и энергичных молодых людей, чьи амбиции и инициативы помогут изменить мир в лучшую сторону.
По словам губернатора региона, жители Ставрополья готовились к этому событию более года, они хотели, чтобы у гостей края остались только самые позитивные впечатления о России.
"От души благодарю тысячи людей, которые готовили этот праздник, благодарю наших гостей. Сегодня Ставрополье принимает самых талантливых людей мира. Наш край стал площадкой для их развития. Давайте сделаем эту площадку по-настоящему доброй и счастливой. Международная студенческая весна – открыта!", – обратился к участникам Владимиров.
Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" будет проходить в столице Ставропольского края с 4 по 9 июня. По его итогам будет принята резолюция, содержащая план конкретных мероприятий для реализации профильными ведомствами и молодежными организациями стран БРИКС и ШОС в 2019–2020 годах.
В документ войдут такие проекты, как организация ежегодного международного фестиваля "Студенческая весна стран СНГ", запуск международного молодежного бизнес-инкубатора на пространстве стран-участниц ШОС, активизация деятельности международного молодежного информационного агентства ШОС, создание международной ассоциации тренеров молодежи и ряд других инициатив.
000001
Обсудить 0
Александр МатовниковВладимир ВладимировБРИКСШОСРоссияСтавропольский крайОбщество
Рекомендуем
В Севастополе прошел первый фестиваль дипломных спектаклей Молодой театр
В Севастополе прошел первый фестиваль дипломных спектаклей "Молодой театр"
РИА
Новости
Международный форум «Открытые инновации - 2018. День второй
Спецпредставитель президента рассказал, как обеспечить защиту Рунета
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма назвал перенос переговоров по Донбассу из Минска абсурдом
Участники костюмированного перформанса в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
На ПМЭФ девушки в костюмах из мусора призывают сортировать отходы
Лента
новостей
Участники российско-китайского мотопробега Дорога дружбы
Участники мотопробега из Пекина добрались до Москвы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров призвал губернаторов расширять межрегиональное сотрудничество
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров поприветствовал контакты оппозиции и правительства Венесуэлы в Осло
Вблизи Командорских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
Сотрудники полиции стоят в оцеплении вокруг бюста маршала Георгия Жукова в Харькове во время попыток представителей националистических организаций повалить памятник. 2 июня 2019
Лавров выразил надежду на восстановление памятника Жукову в Харькове
Выставка Между Востоком и Западом российской художницы Натальи Гончаровой
Директор Третьяковки оценила шансы на успех выставки Гончаровой в Лондоне
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Колумбии Ольмесом Трухильо
Лавров рассказал об общих интересах у России и США
Каракас
Россия заинтересована в экономических связях с Венесуэлой, заявил Лавров
Военнослужащие иракской армии. Архивное фото
В Ираке предотвратили крупный теракт
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. 16 июля 2018
От США не поступали предложения по встрече Трампа и Путина, заявил Лавров
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Глава Подмосковья вручил госнаграды в преддверии Дня России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало "досье на снежного человека"
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
Лента новостейМолния