Фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" открылся в Ставрополе

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В Ставрополе состоялась торжественная церемония открытия третьего международного фестиваля "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС". Грандиозное праздничное представление с парадом делегаций из 23 стран развернулось на реконструированном городском стадионе "Динамо", сообщает официальный портал губернатора региона.

В мероприятии приняли участие полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников, министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.

"Сегодня Ставропольский край принимает активных творческих людей из двадцати трех стран мира, и уверен, что предстоящие пять дней вам запомнятся на всю жизнь. Сердца жителей Ставрополья, Северного Кавказа, Российской Федерации открыты для гостей из любых стран и континентов", – заявил Матовников.

Как подчеркнул Сергей Чеботарев, фестиваль собрал наиболее активных, ярких и энергичных молодых людей, чьи амбиции и инициативы помогут изменить мир в лучшую сторону.

По словам губернатора региона, жители Ставрополья готовились к этому событию более года, они хотели, чтобы у гостей края остались только самые позитивные впечатления о России.

"От души благодарю тысячи людей, которые готовили этот праздник, благодарю наших гостей. Сегодня Ставрополье принимает самых талантливых людей мира. Наш край стал площадкой для их развития. Давайте сделаем эту площадку по-настоящему доброй и счастливой. Международная студенческая весна – открыта!", – обратился к участникам Владимиров.

Международный фестиваль "Студенческая весна стран БРИКС и ШОС" будет проходить в столице Ставропольского края с 4 по 9 июня. По его итогам будет принята резолюция, содержащая план конкретных мероприятий для реализации профильными ведомствами и молодежными организациями стран БРИКС и ШОС в 2019–2020 годах.