Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T12:48Z
https://ria.ru/20190605/1555276279.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

МЧС предложило ООН использовать российскую авиацию для помощи беженцам

Вчера, 12:48
449
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев использовать авиацию российского МЧС для гуманитарных операций.
В среду в рамках международного салона "Комплексная безопасность" в Москве он встретился с заместителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев Джорджем Окот-Оббо.
Сторонники Николаса Мадуро во время демонстрации у правительственного дворца Мирафлорес в Каракасе
21 мая, 14:14
В ООН призвали оказать международную помощь венесуэльским беженцам
"Сегодня с учетом современных угроз, а также необходимости решения актуальных проблем беженцев предлагаем расширить наше взаимодействие. Одним из таких направлений могло бы стать использование авиации МЧС России для проведения совместных гуманитарных операций", - отметил глава МЧС.
Он добавил, что также необходимо совершенствовать систему междугородной подготовки сотрудников полевых миссий. "МЧС России известно о проводимых УВКБ ООН профильных курсах. Мы заинтересованы в том, чтобы российские специалисты принимали в них участие", - сказал Зиничев. Он предложил провести подобные курсы в России.
Житель Палестины у офиса БАПОР в Секторе Газа
22 января, 16:20
В агентстве ООН по помощи палестинским беженцам поблагодарили РФ за помощь
На встрече был подписан меморандум о взаимопонимании между МЧС и УВКБ ООН. "Документ позволит закрепить основные ориентиры для взаимодействия на ближайшую перспективу", - отметил министр.
В свою очередь заместитель Верховного комиссара отметил, что у России можно многому научиться. "У МЧС России есть большие возможности, знания и опыт для оказания помощи людям, оказавшимся в сложных условиях. Я рад, что мы подписали меморандум, который является правовой основой для сотрудничества", - сказал Окот-Оббо.
400012
Обсудить 2
МЧСООНРоссияВ мире
Рекомендуем
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма назвал перенос переговоров по Донбассу из Минска абсурдом
РИА
Новости
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Качиньский рассказал, когда могут наладиться отношения Польши и России
Председатель КНР Си Цзиньпин, прибывший в Москву с государственным визитом, во время церемонии встречи в аэропорту. 5 июня 2019
Си Цзиньпин уверен, что его визит в Россию стимулирует развитие отношений
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Берлине заявили, что вопрос о военных репарациях закрыт
Лента
новостей
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
Киев обязал "Нафтогаз" установить рыночную цену на газ для населения
В Германии потерпел крушение воздушный шар
В Голландии пережившая изнасилование 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
Гиперзвуковое оружие ускорит рост ядерных арсеналов, заявил генерал
Украинско-турецкий боевой модуль Serdar
На Украине испытали новое противотанковое вооружение
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Автомобиль Aurus Senat у конгрессно-выставочного центра Экспофорум накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019
Золотой Aurus привезли на ПМЭФ
Американский самолет P-8 Poseidon
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Прохожие на улице
Власти Пермского края купят 14 зонтов по шесть тысяч рублей за штуку
Прохожие на улице
Пермские власти объяснили необходимость в зонтах по шесть тысяч рублей
Многоцелевые истребители МиГ-29
Словакия заключит с Россией новый контракт по МиГ-29 на сто миллионов евро
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало "досье на снежного человека"
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
Лента новостейМолния