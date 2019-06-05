МЧС предложило ООН использовать российскую авиацию для помощи беженцам

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев использовать авиацию российского МЧС для гуманитарных операций.

В среду в рамках международного салона "Комплексная безопасность" в Москве он встретился с заместителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев Джорджем Окот-Оббо.

"Сегодня с учетом современных угроз, а также необходимости решения актуальных проблем беженцев предлагаем расширить наше взаимодействие. Одним из таких направлений могло бы стать использование авиации МЧС России для проведения совместных гуманитарных операций", - отметил глава МЧС.

Он добавил, что также необходимо совершенствовать систему междугородной подготовки сотрудников полевых миссий. "МЧС России известно о проводимых УВКБ ООН профильных курсах. Мы заинтересованы в том, чтобы российские специалисты принимали в них участие", - сказал Зиничев. Он предложил провести подобные курсы в России.

На встрече был подписан меморандум о взаимопонимании между МЧС и УВКБ ООН. "Документ позволит закрепить основные ориентиры для взаимодействия на ближайшую перспективу", - отметил министр.