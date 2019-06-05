Власти Пермского края купят 14 зонтов по шесть тысяч рублей за штуку

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Аппарат правительства Пермского края проводит тендер на поставку 14 зонтов на 89 тысяч рублей, следует из материалов на портале госзакупок.
Указывается, что товар представляет собой классический мужской зонт-трость, средняя стоимость которого - 6,36 тысячи рублей.
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Согласно документам, при расчете стоимости товара заказчик ориентируется на известные европейские бренды – Bugatti, FULTON и Ferre Milano.
Поставить зонты необходимо в течение 5 дней со дня заключения контракта. "Источник финансирования - бюджет Пермского края", - говорится в заявке.
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