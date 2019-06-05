Власти Пермского края купят 14 зонтов по шесть тысяч рублей за штуку

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Аппарат правительства Пермского края проводит тендер на поставку 14 зонтов на 89 тысяч рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Указывается, что товар представляет собой классический мужской зонт-трость, средняя стоимость которого - 6,36 тысячи рублей.

Согласно документам, при расчете стоимости товара заказчик ориентируется на известные европейские бренды – Bugatti, FULTON и Ferre Milano.