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РИА Новости

В Германии потерпел крушение воздушный шар

Вчера, 12:46
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Воздушный шар потерпел крушение в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ, в результате происшествия пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.
Как отмечается в заявлении полиции, которое приводится на портале Presse Portal, инцидент произошел во вторник вечером вблизи города Марсберг. Незадолго до приземления воздушный шар стал снижаться по спирали, после чего рухнул на землю и несколько раз перевернулся.
Отмечается, что на борту воздушного шара находились десять человек, двое из них получили угрожающие жизни травмы. Точное количество пострадавших не уточняется.
В настоящее время полиция расследованием причин крушения воздушного шара.
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