В Германии потерпел крушение воздушный шар

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Воздушный шар потерпел крушение в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе ФРГ, в результате происшествия пострадали несколько человек, сообщила местная полиция.

Отмечается, что на борту воздушного шара находились десять человек, двое из них получили угрожающие жизни травмы. Точное количество пострадавших не уточняется.