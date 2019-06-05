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РИА Новости

Прокуратура Хакасии заинтересовалась невыплатой зарплаты дорожным рабочим

Вчера, 12:40
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КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Прокуратура Хакасии проверяет информацию СМИ о невыплате в течение 7 месяцев заработной платы сотрудникам дорожной службы, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Прокуратурой... организована проверка по публикациям СМИ о наличии задолженности по заработной плате перед работниками дорожной службы, осуществлявшим реконструкцию участка автодороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл – граница с Монголией. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работодателя при исполнении предусмотренной законом обязанности по своевременной оплате труда работников предприятия", - сообщает прокуратура, не уточняя суммы задолженности.
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В надзорном ведомстве добавили, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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