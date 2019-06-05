Прокуратура Хакасии заинтересовалась невыплатой зарплаты дорожным рабочим

"Прокуратурой... организована проверка по публикациям СМИ о наличии задолженности по заработной плате перед работниками дорожной службы, осуществлявшим реконструкцию участка автодороги Р-257 "Енисей" Красноярск - Абакан - Кызыл – граница с Монголией. В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) работодателя при исполнении предусмотренной законом обязанности по своевременной оплате труда работников предприятия", - сообщает прокуратура, не уточняя суммы задолженности.