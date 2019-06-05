Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T12:37Z
https://ria.ru/20190605/1555275096.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Врач рассказал о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов

Вчера, 12:37
153145
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Справиться с ожогом и интоксикацией после отравления прижигающей жидкостью, из-за которой пострадал продюсер Бари Алибасов, можно за месяц, однако последствия могут сказываться гораздо дольше, рассказал РИА Новости завкафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины СГЗМУ имени Мечникова Виктор Шилов.
Раннее сын продюсера сообщил РИА Новости, что Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что состояние Алибасова оценивается как тяжелое, у него четвертая степень ожога желудка, но он в сознании, дышит самостоятельно. Пресс-служба продюсера позже уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
Чашка горячего чая
27 мая, 12:41
Ученые рассказали о смертельной опасности чая с солодкой
Шилов пояснил, что любое отравление прижигающей жидкостью — это реанимационный диагноз. У пациента начинается общая интоксикация, поскольку жидкость всасывается в кровь, поэтому сначала им занимаются токсикологи, а после его передают хирургам.
"Это химический ожог, в зависимости от состава может быть с щелочным или с кислотным содержимым. А бывает иногда, что и то, и другое. Это ожог, по сути, химической кислотой или щелочью. Скорее всего, что щелочью. Ожог химический <...> классический, с отеком, с болью. Иногда там грозит, если тяжелое отравление, то и <...> перфорацией", — сказал завкафедрой.
Здоровое питание
8 апреля, 14:43
Ученые рассказали о том, чем опасна передозировка рыбьим жиром
Он уточнил, что четвертая степень ожога означает проникновение практически через все ткани органа и нуждается в относительно долгом лечении. С самим отравлением и ожогом можно справиться в течение месяца, но последствия могут сказаться позднее, потому что на месте тяжелых ожогов образуются рубцы.
"Они могут перекрыть пищевод. Там надо будет (делать. — Прим. ред.) либо хирургическую операцию, либо другие методы есть, в зависимости от степени тяжести. Но последствия могут быть такие", — рассказал Шилов.
По его словам, последствия во многом зависят от места ожога, от того, как сделана операция, а также от общего состояния самого пациента — имеются у него другие заболевания или нет.
3432262032990
Обсудить 17
Бари АлибасовПроисшествия
Популярные комментарии
я стесняюсь спросить, зачем жидкость для прочистки труб наливать в стакан и ставить на стол рядом с соком??? "терзают меня смутные сомнения ..."
5 июня, 12:59
Роман Дмитриев
10555100
Странно все это. Зачем эту отраву наливать в стакан? Нормальные люди прямо из бутыли в трубу льют. Не чокаясь.
5 июня, 16:39
Александр Титов
7671110
Рекомендуем
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко выступает на заседании Верховной рады Украины
Савченко прокомментировала итоги визита Зеленского в Брюссель
РИА
Новости
Бари Алибасов
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Акция Выбор Донбасса в Донецке. Архивное фото
В ДНР раскритиковали проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
Лента
новостей
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии "России 1" за оскорбления
Воспитанник одного из детских домов
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
Жительница Новосибирска Елена Стихина, спасшая трехлетнего ребенка из пожара в Кировском районе Новосибирска
Жительница Новосибирска потушила пожар в многоэтажке и спасла мальчика
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома
Мэр Омска упала в лужу при инспекции дома
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США
Джулия Ванг в шоу Битва экстрасенсов
Победительница "Битвы экстрасенсов" оказалась мужчиной
В Голландии пережившая изнасилование 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии
Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве
Ураза-байрам обнажил главную проблему российских мусульман
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51Глава Минпромторга оценил перспективы SSJ-100 после катастрофы
06:50Никитин рассказал, что Нижегородская область предложит китайским инвесторам
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
Лента новостейМолния