Врач рассказал о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Справиться с ожогом и интоксикацией после отравления прижигающей жидкостью, из-за которой пострадал продюсер Бари Алибасов, можно за месяц, однако последствия могут сказываться гораздо дольше, рассказал РИА Новости завкафедрой токсикологии, экстремальной и водолазной медицины СГЗМУ имени Мечникова Виктор Шилов.

Раннее сын продюсера сообщил РИА Новости, что Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы. Пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин рассказал, что состояние Алибасова оценивается как тяжелое, у него четвертая степень ожога желудка, но он в сознании, дышит самостоятельно. Пресс-служба продюсера позже уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.

Шилов пояснил, что любое отравление прижигающей жидкостью — это реанимационный диагноз. У пациента начинается общая интоксикация, поскольку жидкость всасывается в кровь, поэтому сначала им занимаются токсикологи, а после его передают хирургам.

"Это химический ожог, в зависимости от состава может быть с щелочным или с кислотным содержимым. А бывает иногда, что и то, и другое. Это ожог, по сути, химической кислотой или щелочью. Скорее всего, что щелочью. Ожог химический <...> классический, с отеком, с болью. Иногда там грозит, если тяжелое отравление, то и <...> перфорацией", — сказал завкафедрой.

Он уточнил, что четвертая степень ожога означает проникновение практически через все ткани органа и нуждается в относительно долгом лечении. С самим отравлением и ожогом можно справиться в течение месяца, но последствия могут сказаться позднее, потому что на месте тяжелых ожогов образуются рубцы.

"Они могут перекрыть пищевод. Там надо будет (делать. — Прим. ред.) либо хирургическую операцию, либо другие методы есть, в зависимости от степени тяжести. Но последствия могут быть такие", — рассказал Шилов.