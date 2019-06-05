Прокуратура начала проверку после возвращения Boeing 737 во Внуково

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту возвращения во вторник во Внуково самолета авиакомпании "ЮТэйр", вылетевшего в Берлин, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что вылетевший в Берлин Boeing-737 благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково после срабатывания датчика турбонаддува. В пресс-службе "ЮТэйр" агентству уточнили, что командир воздушного судна принял решение вернуть во Внуково самолет из-за того, что в салоне выпали кислородные маски.

"Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" законодательства о безопасности полетов", – говорится в сообщении.