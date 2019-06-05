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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после возвращения Boeing 737 во Внуково

Вчера, 12:27
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© РИА Новости / Максим БлиновСамолет авиакомпании "ЮТэйр" в аэропорту "Внуково"
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Максим Блинов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту возвращения во вторник во Внуково самолета авиакомпании "ЮТэйр", вылетевшего в Берлин, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что вылетевший в Берлин Boeing-737 благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково после срабатывания датчика турбонаддува. В пресс-службе "ЮТэйр" агентству уточнили, что командир воздушного судна принял решение вернуть во Внуково самолет из-за того, что в салоне выпали кислородные маски.
"Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" законодательства о безопасности полетов", – говорится в сообщении.
Уточняется, что находившиеся на борту 101 пассажир и члены экипажа не пострадали. В 16.41 мск пассажиры рейса вылетели в аэропорт Тегель в Берлине на предоставленном авиакомпанией резервном воздушном судне.
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4 июня, 13:39
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