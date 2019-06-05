В Москве открылась выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин"

"Спустя 90 лет мы впервые собираем вместе работы Павла Бенькова и Николая Фешина – талантливых художников начала XX века, друзей, чью жизнь на "до" и "после" навсегда разделила вынужденная эмиграция. Каждый из них искал свое место под солнцем. После революции, Гражданской войны, пережитых потрясений, болезней, голода Николай Фешин решает эмигрировать в США. Его творческая судьба складывается блестяще: персональные выставки в Нью-Йорке, невероятно плодотворный период в Нью-Мексико, собственная художественная школа-студия в Голливуде", - приводит пресс-служба слова куратора выставки Юлии Петровой.