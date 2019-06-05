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РИА Новости
Культура

В Москве открылась выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин"

Вчера, 12:26
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© Фото : пресс-служба Музея Русского импрессионизмаХудожник Павел Беньков во время работы в Казани
Художник Павел Беньков во время работы в Казани
© Фото : пресс-служба Музея Русского импрессионизма
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Выставка "Место под солнцем. Беньков/Фешин" открывается в Музее русского импрессионизма 5 июня, сообщает пресс-служба проекта.
Ученик Ильи Репина Николай Фешин эмигрировал в США в 1923 году, а Павел Беньков, оставшийся на родине, переехал из родной Казани в Узбекистан и поселился в Самарканде. Работы Бенькова и Фешина будут представлены вместе спустя более чем 90 лет.
"Спустя 90 лет мы впервые собираем вместе работы Павла Бенькова и Николая Фешина – талантливых художников начала XX века, друзей, чью жизнь на "до" и "после" навсегда разделила вынужденная эмиграция. Каждый из них искал свое место под солнцем. После революции, Гражданской войны, пережитых потрясений, болезней, голода Николай Фешин решает эмигрировать в США. Его творческая судьба складывается блестяще: персональные выставки в Нью-Йорке, невероятно плодотворный период в Нью-Мексико, собственная художественная школа-студия в Голливуде", - приводит пресс-служба слова куратора выставки Юлии Петровой.
Экспозиция будет поделена на три временных блока: дореволюционный период, американский период Фешина и узбекский период Бенькова. Живопись американского и узбекского блоков дополнят уникальные кадры документальной хроники 20-30-х годов XX века, которые позволят погрузиться в атмосферу эпохи. Три картины разных периодов станут яркими акцентами в экспозиции: "Катенька" и "Портрет девочки из племени Таос" кисти Фешина и "Девушка хивинка" Бенькова.
Куратор отметила, что в связи с тем, что культурные обмены между США и Россией заморожены, представить на выставке работы из американских собраний не удалось.
В проекте принимают участие Третьяковская галерея, Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан, Государственный музей искусства народов Востока, Музей Российской академии художеств, а также 10 частных коллекционеров.
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КультураМузей русского импрессионизма (МРИ)Николай ФешинРоссияТретьяковская галерея
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