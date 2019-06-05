В Донбассе погиб человек при обстреле силовиков, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Один человек погиб и один ранен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, "нельзя договариваться о перемирии, если украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства и ежедневно увеличивает интенсивность обстрелов, в результате чего страдают ни в чем не повинные мирные жители".