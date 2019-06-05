Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T12:26Z
https://ria.ru/20190605/1555274239.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Донбассе погиб человек при обстреле силовиков, заявили в ДНР

Вчера, 12:26
248
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Один человек погиб и один ранен на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, заявил журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
"В результате вражеских обстрелов один защитник республики погиб и один получил ранения",- сообщил Безсонов.
Надежда Савченко в Броварском районном суде
Вчера, 04:31
Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
По его словам, "нельзя договариваться о перемирии, если украинская сторона регулярно нарушает взятые на себя обязательства и ежедневно увеличивает интенсивность обстрелов, в результате чего страдают ни в чем не повинные мирные жители".
120160
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассВ мире
Рекомендуем
В ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке
РИА
Новости
Украинско-турецкий боевой модуль Serdar
На Украине испытали новое противотанковое вооружение
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, приуроченном к пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Лукашенко оценил возвращение Кучмы в контактную группу по Донбассу
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
Киев обязал "Нафтогаз" установить рыночную цену на газ для населения
Лента
новостей
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Качиньский рассказал, когда могут наладиться отношения Польши и России
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма назвал перенос переговоров по Донбассу из Минска абсурдом
Россия поставила в КНДР из-за засухи почти четыре тысячи тонн пшеницы
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
В Минске началось заседание контактной группы по урегулированию в Донбассе
Силовики почти 30 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран СНГ в технополисе ЭРА в Краснодарском крае
Страны СНГ согласовали основы развития военного сотрудничества до 2025 года
В ЛНР суд вынес приговор диверсантам, причастным к терактам в Донбассе
Полномочный представитель РФ Борис Грызлов после окончания заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. 5 июня 2019
Зеленский мог бы снизить накал напряженности в Донбассе, заявил Грызлов
Силовики укрепляют позиции у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Медведчук продолжит вести переговоры по Донбассу
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало "досье на снежного человека"
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
Лента новостейМолния