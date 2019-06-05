Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T12:25Z
https://ria.ru/20190605/1555274136.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155361/61/1553616106_0:168:2912:1806_1036x0_80_0_0_415f8e1fe94c2c978a4c21240b11155a.jpg
РИА Новости
Культура

Ален Делон в 83 года записал новую песню

Вчера, 12:25
3607
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкФранцузский актер Ален Делон на фотосессии в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2019
Французский актер Ален Делон на фотосессии в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2019
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитый французский актер, секс-символ нескольких поколений Ален Делон записал в возрасте 83 лет новую песню, сообщает журнал Closer.
"Доказательство того, что и в 83 года актер все еще полон энергии", - отмечает издание.
Композиция называется Je n'aime que toi ("Я люблю только тебя"), слова к ней написала француженка Джулия Пари, а музыку - канадский автор Рик Аллисон. Работа над песней велась на студии Studio Saint Germain в Париже.
В клипе на песню запечатлен сам Делон в студии, в процессе записи композиции. Тихим, проникновенным голосом он произносит слова песни, которая не слишком похожа на песню - скорее, на пронзительное письмо о любви. Рядом на рояле играет Аллисон, а Пари наблюдает за этим, тоже надев студийные наушники. Завершается видео кадром с изображением женщины, стоящей у окна с видом на Эйфелеву башню.
Французский актер Ален Делон на фотосессии в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля. 19 мая 2019
20 мая, 08:00
"Армии снежинок" не удалось уничтожить Алена Делона
Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля.
В конце мая в ходе Каннского фестиваля 2019 года Делон стал обладателем почетной "Золотой пальмовой ветви" за вклад в кинематограф. Как ранее рассказал актер, он долго сомневался, принимать ли эту высокую награду, но в итоге решил таким образом отдать дань уважения всем тем режиссерам, с которыми ему довелось работать.
1401007
Обсудить 0
КультураАлен ДелонПариж
Рекомендуем
Акция Выбор Донбасса в Донецке. Архивное фото
В ДНР раскритиковали проект Рады о лишении имущества жителей Донбасса
РИА
Новости
Врач рассказал о последствиях отравления жидкостью, которую выпил Алибасов
LIVE: Московская община мусульман празднует Ураза-байрам
Праздник Ураза-байрам в Москве. Прямая трансляция
Жительница Новосибирска Елена Стихина, спасшая трехлетнего ребенка из пожара в Кировском районе Новосибирска
Жительница Новосибирска потушила пожар в многоэтажке и спасла мальчика
Лента
новостей
Американские военнослужащие во время ротации подразделений по подготовке военнослужащих Украины
Американский профессор рассказал, где может начаться конфликт России и США
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
Ляшко считает назначение Баканова на должность замглавы СБУ незаконным
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии "России 1" за оскорбления
Певец Тимати
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019
Пушков предсказал последствия борьбы Зеленского с "Северным потоком — 2"
Воспитанник одного из детских домов
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
Ученицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена
Выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ во "ВКонтакте"
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Пуск ракеты-носителя Чанчжэн-11 (CZ-11) с морской платформы в Желтом море. 5 июня 2019
Китай впервые запустил ракету в космос с морской платформы
Парк Левобережный в Москве. Архивное фото
В московских парках открылись пляжи и бассейны
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало "досье на снежного человека"
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
04:02В Катар прибыла первая партия французских истребителей Rafale
Лента новостейМолния