Ален Делон в 83 года записал новую песню

ПАРИЖ, 5 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитый французский актер, секс-символ нескольких поколений Ален Делон записал в возрасте 83 лет новую песню, сообщает журнал Знаменитый французский актер, секс-символ нескольких поколений Ален Делон записал в возрасте 83 лет новую песню, сообщает журнал Closer

"Доказательство того, что и в 83 года актер все еще полон энергии", - отмечает издание.

Композиция называется Je n'aime que toi ("Я люблю только тебя"), слова к ней написала француженка Джулия Пари, а музыку - канадский автор Рик Аллисон. Работа над песней велась на студии Studio Saint Germain в Париже.

В клипе на песню запечатлен сам Делон в студии, в процессе записи композиции. Тихим, проникновенным голосом он произносит слова песни, которая не слишком похожа на песню - скорее, на пронзительное письмо о любви. Рядом на рояле играет Аллисон, а Пари наблюдает за этим, тоже надев студийные наушники. Завершается видео кадром с изображением женщины, стоящей у окна с видом на Эйфелеву башню.

Французский актер театра и кино, режиссер и сценарист Ален Делон наибольшую известность получил благодаря своим ролям в фильмах "Рокко и его братья" (1960), "На ярком солнце" (1960), "Самурай" (1967), "Двое в городе" (1973). Ален Делон является обладателем премии "Сезар" за фильм "Наша история" и почетной премии Международного Берлинского кинофестиваля.