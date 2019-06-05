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РИА Новости
Новое оружие России

Гиперзвуковое оружие ускорит рост ядерных арсеналов, заявил генерал

Вчера, 12:24
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКрылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник"
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник". Архивное фото
РИМ, 5 июн – РИА Новости. Не ограниченное никакими договорами развертывание гиперзвуковых ракетных комплексов будет подстегивать наращивание ядерных арсеналов, считает бывший начальник главного штаба РВСН генерал-полковник в отставке Виктор Есин.
"Неограниченное развертывание дальнобойных высокоточных систем гиперзвукового оружия деструктивно влияет на стратегическую стабильность. Оно способно в определенной мере девальвировать потенциал ядерного сдерживания, а поэтому, чтобы этого не допустить, у стран-обладателей ядерным оружием возникает потребность в количественном наращивании ядерных вооружений", - сказал эксперт в Риме на полях конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
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Как следствие, считает Есин, при неограниченном развертывании гиперзвукового оружия процесс ограничения и сокращения ядерных вооружений становится невозможным.
Однако пока тема остается в большей степени гипотетической, признает генерал. О сроках принятия на вооружение российской гиперзвуковой ракеты "Буревестник" "сказать что-либо конкретное не представляется возможным, поскольку работы по ее созданию только начаты".
"Буревестник" – одна из шести новейших систем оружия, о разработке которых президент Владимир Путин объявил в феврале прошлого года в послании Федеральному собранию. По заявлениям Минобороны РФ, представляет собой межконтинентальную крылатую ракету практически неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой. Способна нести ядерную боеголовку.
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Российские военные отмечали, что низколетящая малозаметная крылатая ракета "является неуязвимой для всех существующих и перспективных систем как ПРО, так и ПВО".
Опрошенные РИА Новости на полях конференции эксперты согласились, что в данный момент американская ПВО-ПРО бессильна перед угрозой "Буревестника" и других новейших систем оружия России. Однако, отметили они, США вкладывают большие деньги в разработку своего оружия, в том числе лазерного и электромагнитного.
"Для меня самым трагическим последствием нынешней ситуации стало то, что она открыла дорогу для ядерной гонки вооружений", - констатировал, в частности, почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.
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Новое оружие РоссииВиктор ЕсинВ мире
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