Видеомост Москва – Севастополь – Кишинев – Таллин об инфовойнах

Участники в Москве:
- профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, автор и руководитель новой магистерской программы Андрей МАНОЙЛО;
- публицист, журналист Армен ГАСПАРЯН.
В Севастополе:
- член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы РФ Дмитрий САБЛИН;
- ректор Севастопольского государственного университета, доктор политических наук Владимир НЕЧАЕВ.
В Кишиневе, Таллине – представители СМИ.
На базе Севастопольского государственного университета впервые начинает действовать магистерская программа "Информационные и гибридные конфликты", разработанная на факультете политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Программа предназначена для обучения профессионалов в сферах международных медиа и аналитических структур на уникальном материале Севастополя и Крыма, находящихся на переднем крае обороны против гибридных угроз в адрес России. В рамках мероприятия будут освещены подробности запуска программы, а также затронуты вопросы экономических, торговых и санкционных войн, борьбы с международным терроризмом и фейковыми новостями, противодействия угрозам безопасности государств, информационных войн в предвыборный период.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, автор и руководитель новой магистерской программы Андрей МАНОЙЛО;
- публицист, журналист Армен ГАСПАРЯН.
В Севастополе:
- член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы РФ Дмитрий САБЛИН;
- ректор Севастопольского государственного университета, доктор политических наук Владимир НЕЧАЕВ.
В Кишиневе, Таллине – представители СМИ.
На базе Севастопольского государственного университета впервые начинает действовать магистерская программа "Информационные и гибридные конфликты", разработанная на факультете политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Программа предназначена для обучения профессионалов в сферах международных медиа и аналитических структур на уникальном материале Севастополя и Крыма, находящихся на переднем крае обороны против гибридных угроз в адрес России. В рамках мероприятия будут освещены подробности запуска программы, а также затронуты вопросы экономических, торговых и санкционных войн, борьбы с международным терроризмом и фейковыми новостями, противодействия угрозам безопасности государств, информационных войн в предвыборный период.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Бизнес зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/