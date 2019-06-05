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РИА Новости

Видеомост Москва – Севастополь – Кишинев – Таллин об инфовойнах

Вчера, 12:21
24
6 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Севастополь – Кишинев – Таллин на тему: "Информационные и гибридные войны: как совершить прорыв в области гуманитарных технологий и противодействовать угрозам".
Участники в Москве:
- профессор факультета политологии МГУ имени М. В. Ломоносова, автор и руководитель новой магистерской программы Андрей МАНОЙЛО;
- публицист, журналист Армен ГАСПАРЯН.

В Севастополе:
- член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы РФ Дмитрий САБЛИН;
- ректор Севастопольского государственного университета, доктор политических наук Владимир НЕЧАЕВ.

В Кишиневе, Таллине – представители СМИ.

На базе Севастопольского государственного университета впервые начинает действовать магистерская программа "Информационные и гибридные конфликты", разработанная на факультете политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Программа предназначена для обучения профессионалов в сферах международных медиа и аналитических структур на уникальном материале Севастополя и Крыма, находящихся на переднем крае обороны против гибридных угроз в адрес России. В рамках мероприятия будут освещены подробности запуска программы, а также затронуты вопросы экономических, торговых и санкционных войн, борьбы с международным терроризмом и фейковыми новостями, противодействия угрозам безопасности государств, информационных войн в предвыборный период.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
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