Видеомост Москва – Севастополь – Кишинев – Таллин об инфовойнах

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6 июня в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет видеомост Москва – Севастополь – Кишинев – Таллин на тему: "Информационные и гибридные войны: как совершить прорыв в области гуманитарных технологий и противодействовать угрозам".