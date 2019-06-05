Sputnik будет освещать события ПМЭФ на рекордных 26 языках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik в качестве партнера Петербургского международного экономического форум будет освещать события ПМЭФ-2019 на беспрецедентно большом количестве языков – 26. Члены делегаций и гости форума смогут читать новости от корреспондентов агентства на плазменных экранах в зонах делового общения и отдыха.

В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" оборудована радиостудия Sputnik. В ней ведущие будут брать эксклюзивные интервью у участников ПМЭФ. В рамках деловой программы форума 6 июня Sputnik совместно с Министерством иностранных дел России организует дискуссию на тему "Цензура в Сети. Мировые практики законодательного регулирования в интернете". В сессии примут участие директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшее время форум стал ведущей площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. ПМЭФ-2019 будет проходить с 6 по 8 июня.