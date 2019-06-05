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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Sputnik будет освещать события ПМЭФ на рекордных 26 языках

Вчера, 12:19
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСтенд МИА "Россия сегодня" и международного информационного агентства и радио Sputnik в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
Стенд МИА Россия сегодня и международного информационного агентства и радио Sputnik в конгрессно-выставочном центре Экспофорум накануне открытия Санкт-Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik в качестве партнера Петербургского международного экономического форум будет освещать события ПМЭФ-2019 на беспрецедентно большом количестве языков – 26. Члены делегаций и гости форума смогут читать новости от корреспондентов агентства на плазменных экранах в зонах делового общения и отдыха.
В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" оборудована радиостудия Sputnik. В ней ведущие будут брать эксклюзивные интервью у участников ПМЭФ. В рамках деловой программы форума 6 июня Sputnik совместно с Министерством иностранных дел России организует дискуссию на тему "Цензура в Сети. Мировые практики законодательного регулирования в интернете". В сессии примут участие директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.
Плакат у конгрессно-выставочного центра Экспофорум накануне открытия Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 12:00
Лучшие эксперты обсудят цензуру в сети на сессии "России сегодня" на ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшее время форум стал ведущей площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. ПМЭФ-2019 будет проходить с 6 по 8 июня.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в соцсети Вэйбо превышает 10 миллионов. В 23 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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Петербургский международный экономический форумSputnikСанкт-Петербург
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