В ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. В управлении Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении террористической атаки в Донецке.
"<...> Был запущен ударный беспилотник, оснащенный взрывным устройством, для совершения теракта во время праздничной молитвы (мусульман. — Прим. ред.) в микрорайоне Текстильщик (Кировский район города. — Прим. ред.)", — сообщил представитель ведомства.
Республиканские подразделения ПВО пресекли попытку, сбив летательный аппарат.
© Фото : официальный сайт Донецкой Народной РеспубликиУкраинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством для совершения теракта во время праздничной молитвы в микрорайоне "Текстильщик"
Украинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством для совершения теракта во время праздничной молитвы в микрорайоне "Текстильщик"
Это уже второе нападение на донбасских мусульман за сутки, напомнили в Народной милиции. Накануне силовики обстреляли мечеть во время празднования Ураза-байрама. Обошлось без пострадавших, хотя в храме находились около 70 верующих.
Управление Народной милиции обратилось к ОБСЕ и мусульманским общинам с просьбой зафиксировать факт провокации. В ДНР также требуют наказать командиров, отдавших приказ об атаках.