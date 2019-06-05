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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке

Вчера, 12:18
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ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. В управлении Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили о предотвращении террористической атаки в Донецке.

"<...> Был запущен ударный беспилотник, оснащенный взрывным устройством, для совершения теракта во время праздничной молитвы (мусульман. — Прим. ред.) в микрорайоне Текстильщик (Кировский район города. — Прим. ред.)", — сообщил представитель ведомства.

Республиканские подразделения ПВО пресекли попытку, сбив летательный аппарат.
© Фото : официальный сайт Донецкой Народной РеспубликиУкраинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством для совершения теракта во время праздничной молитвы в микрорайоне "Текстильщик"
Украинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством для совершения теракта во время праздничной молитвы в микрорайоне Текстильщик
© Фото : официальный сайт Донецкой Народной Республики
Украинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством для совершения теракта во время праздничной молитвы в микрорайоне "Текстильщик"
Это уже второе нападение на донбасских мусульман за сутки, напомнили в Народной милиции. Накануне силовики обстреляли мечеть во время празднования Ураза-байрама. Обошлось без пострадавших, хотя в храме находились около 70 верующих.
Управление Народной милиции обратилось к ОБСЕ и мусульманским общинам с просьбой зафиксировать факт провокации. В ДНР также требуют наказать командиров, отдавших приказ об атаках.
Виды городов. Донецк
4 июня, 17:06
Мусульмане считают, что обстрел мечети в Донецке был целенаправленным
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