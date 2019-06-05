В ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке

"<...> Был запущен ударный беспилотник, оснащенный взрывным устройством, для совершения теракта во время праздничной молитвы (мусульман. — Прим. ред.) в микрорайоне Текстильщик (Кировский район города. — Прим. ред.)", — сообщил представитель ведомства.

Украинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством для совершения теракта во время праздничной молитвы в микрорайоне "Текстильщик"

Украинский беспилотник, оснащенный взрывным устройством для совершения теракта во время праздничной молитвы в микрорайоне "Текстильщик"

Это уже второе нападение на донбасских мусульман за сутки, напомнили в Народной милиции. Накануне силовики обстреляли мечеть во время празднования Ураза-байрама. Обошлось без пострадавших, хотя в храме находились около 70 верующих.