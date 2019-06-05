Выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ во "ВКонтакте"

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В соцсети "ВКонтакте" появился сервис, который поможет школьникам узнать результаты Единого государственного экзамена.
Приложение "Результаты ЕГЭ" создали студенты НИУ ВШЭ на базе платформы VK Mini Apps. С помощью него пользователи смогут узнать баллы или настроить уведомления о статусе экзамена.
Сервис использует информацию с портала Единого государственного экзамена, поэтому результаты станут доступны в момент их публикации на официальном сайте. Также пользователи смогут поделиться своими достижениями с друзьями во "ВКонтакте".
Приложение "Результаты ЕГЭ" доступно в каталоге сервисов в мобильном приложении VK, а также по ссылке: vk.com/ege_app.
© Пресс-служба ВКонтактеПриложение "Результаты ЕГЭ"
© Пресс-служба ВКонтакте
Приложение "Результаты ЕГЭ"
"ВКонтакте" обновила платформу сторонних приложений: с помощью VK Mini Apps (ранее называлась VK Apps) разработчики могут создавать удобные сервисы, которые не требуют установки и работают прямо во "ВКонтакте".
Приложения помогают изучать ПДД, получать кешбэк за покупки, приобретать горящие туры, искать работу и многое другое. Сервисы, которые прошли проверку команды "ВКонтакте", доступны в каталоге — он размещен в пятой вкладке приложения VK, в меню "Сервисы".