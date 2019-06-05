Выпускники смогут узнать результаты ЕГЭ во "ВКонтакте"

Приложение "Результаты ЕГЭ" создали студенты НИУ ВШЭ на базе платформы VK Mini Apps. С помощью него пользователи смогут узнать баллы или настроить уведомления о статусе экзамена.

Сервис использует информацию с портала Единого государственного экзамена, поэтому результаты станут доступны в момент их публикации на официальном сайте. Также пользователи смогут поделиться своими достижениями с друзьями во "ВКонтакте".