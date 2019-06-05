Акимов пожелал удачи губернаторам, отсутствующим на совещании по нацпроекту

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вице-премьер Максим Акимов пожелал успеха губернаторам, которые не пришли к нему на совещание по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Чиновники, которые замещали глав регионов заявляли, что отсутствовавшие находятся в пути на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

На совещании вице-премьер уделял особое внимание регионам, которые еще не заключили требуемый объем контрактов на реализацию объектов в рамках нацпроекта в 2019 году. В частности, отсутствовали главы Крыма, Мордовии, Еврейской автономной области, Тверской области, хотя Акимов отмечал, что у этих территорий есть проблемы.

"Я всем губернаторам, особенно тем, кто заблаговременно позаботился о присутствии на Санкт-Петербургском форуме, желаю удачной дороги и успешной работы", - сказал Акимов.

Также в ходе совещания замглавы правительства отметил стремление некоторых чиновников во встрече с ним, только в если в чем-то заинтересован регион. "Когда нужно строить вам в регионе два, подчеркиваю, моста, когда нужно делать нужные вам съезды с М11, глава региона у меня. … Сейчас главы региона нет, а у нас разговор", - прокомментировал он отсутствие главы Тверской области. В конце совещание вице-премьер призвал глав регионов выполнить взятые на себя обязательства.

"Мы у людей забрали и сконцентрировали, перераспределив через Российскую Федерацию, значительные ресурсы на реализацию национальных проектов. Это был очень непростой и болезненный для экономики шаг, связанный со всем известными налоговыми инициативами, в том числе с повышением НДС и было принято руководством страны решение в совершенно новом динамичном ключе решить самые наболевшие проблемы и выбран для этого был формат национальных проектов. Все друг другу пообещали, что мы не только на этом сфокусируемся, но и сделаем все, чтобы нам не было стыдно перед людьми за то, что мы приняли такие болезненные для людей и болезненные для экономики решения", - сказал он.