По маршруту "Китай-Европа" отправлено 363 состава с российской древесиной

Как стало известно в одном из местных центров по международной торговле лесоматериалами "Цинбайцзян", в городе Чэнду работает более 350 китайских компаний, занимающихся торговлей древесиной, среди которых 45 компаний специализируются на международной торговле. При этом 85% из них занимаются переработкой древесины, импортируемой из России. В 2018 году объем продаж древесины и изделий из нее составил 2 миллиона кубометров, 90% из которого приходилось на российский материал. Более того, 70% от общего объема импортируемой древесины было доставлено из Чэнду в европейские города.