По маршруту "Китай-Европа" отправлено 363 состава с российской древесиной

МОСКВА, 5 июн - Проект "Россия-Китай: главное". В международный железнодорожный порт города Чэнду провинции Сычуань за 13 месяцев с начала перевозок (март 2018 года - апрель 2019 года) было отправлено в общей сложности 363 состава с более чем 15 тысячами контейнерами российской древесины объемом 590 тысяч кубометров.
Как стало известно в одном из местных центров по международной торговле лесоматериалами "Цинбайцзян", в городе Чэнду работает более 350 китайских компаний, занимающихся торговлей древесиной, среди которых 45 компаний специализируются на международной торговле. При этом 85% из них занимаются переработкой древесины, импортируемой из России. В 2018 году объем продаж древесины и изделий из нее составил 2 миллиона кубометров, 90% из которого приходилось на российский материал. Более того, 70% от общего объема импортируемой древесины было доставлено из Чэнду в европейские города.
Российская древесина характеризируется высоким качеством и низкой ценой. После запуска регулярного маршрута по перевозке леса, центр торговли в Чэнду стал одним из крупнейших логистических центров по древесине на западе Китая, что привлекло в этот бизнес большое количество отечественных и зарубежных партнеров.