На Украине испытали новое противотанковое вооружение

КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Украино-турецкий противотанковый боевой модуль Serdar прошел успешные испытания, сообщила в среду пресс-служба госпредприятия "Спецтехноэкспорт".
"На Украине завершились квалификационные испытания первого украинско-турецкого боевого модуля Serdar, созданного по заказу третьих стран. Совместная разработка турецкой компании Aselsan и предприятий ГК "Укроборонпром" - ГККБ "Луч" и "Спецтехноэкспорт" готова к серийным поставкам в рамках действующего контракта с иностранным заказчиком", - сообщили в пресс-службе.
Предприятие ожидает, что в дальнейшем к новой системе проявят интерес оборонные ведомства Украины и Турции. Данный проект является первым примером совместного продвижения украинского-турецких оборонных продуктов на рынках третьих стран. Впервые модуль был продемонстрирован во время испытаний в Украине в мае 2018 года.
Турецкая компания выступила разработчиком и интегратором боевого модуля, в частности, систем стабилизации и дистанционного управления огнем, систем захвата и сопровождения целей, дневного и ночного каналов наблюдения. Украинский "Спецтехноэкспорт" обеспечивает поставку управляемых ракет, разработанных и производимых конструкторским бюро "Луч", и систем наведения и управления к ним.
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