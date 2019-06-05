На Украине испытали новое противотанковое вооружение

"На Украине завершились квалификационные испытания первого украинско-турецкого боевого модуля Serdar, созданного по заказу третьих стран. Совместная разработка турецкой компании Aselsan и предприятий ГК "Укроборонпром" - ГККБ "Луч" и "Спецтехноэкспорт" готова к серийным поставкам в рамках действующего контракта с иностранным заказчиком", - сообщили в пресс-службе.

Предприятие ожидает, что в дальнейшем к новой системе проявят интерес оборонные ведомства Украины и Турции. Данный проект является первым примером совместного продвижения украинского-турецких оборонных продуктов на рынках третьих стран. Впервые модуль был продемонстрирован во время испытаний в Украине в мае 2018 года.