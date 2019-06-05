Качиньский рассказал, когда могут наладиться отношения Польши и России

ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Отношения Польши и России в ближайшее время не наладятся, считает председатель правящей партии республики "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Отвечая в эфире радиостанции " Wnet " на вопрос, наладят ли Россия и Польша отношения в ближайшее время, Качиньский ответил: "Я бы хотел ошибаться. Но думаю, что нет".

При этом он считает, что именно Россия должна предпринять попытки наладить отношения с Польшей. "Должно быть решение России о том, что она меняет свое отношение к Польше", - заявил Качиньский, добавив, что "речь идет о стратегическом решении, а не о тактических играх".