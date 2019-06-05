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РИА Новости

Качиньский рассказал, когда могут наладиться отношения Польши и России

Вчера, 12:11
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© AP Photo / Alik KepliczПредседатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
© AP Photo / Alik Keplicz
Председатель правящей консервативной партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Отношения Польши и России в ближайшее время не наладятся, считает председатель правящей партии республики "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
Отвечая в эфире радиостанции "Wnet" на вопрос, наладят ли Россия и Польша отношения в ближайшее время, Качиньский ответил: "Я бы хотел ошибаться. Но думаю, что нет".
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При этом он считает, что именно Россия должна предпринять попытки наладить отношения с Польшей. "Должно быть решение России о том, что она меняет свое отношение к Польше", - заявил Качиньский, добавив, что "речь идет о стратегическом решении, а не о тактических играх".
"Не в наших интересах находиться в ситуации острого спора с Россией. Однако вторая сторона явно не привыкла к тому, что есть государство, которое может играть важную роль в Центральной Европе и в этом смысле является ее конкурентом", - заключил он.
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Ярослав КачиньскийПольшаРоссияВ мире
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