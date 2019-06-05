Качиньский рассказал, когда могут наладиться отношения Польши и России

ВАРШАВА, 5 июн - РИА Новости. Отношения Польши и России в ближайшее время не наладятся, считает председатель правящей партии республики "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.
Отвечая в эфире радиостанции "Wnet" на вопрос, наладят ли Россия и Польша отношения в ближайшее время, Качиньский ответил: "Я бы хотел ошибаться. Но думаю, что нет".
При этом он считает, что именно Россия должна предпринять попытки наладить отношения с Польшей. "Должно быть решение России о том, что она меняет свое отношение к Польше", - заявил Качиньский, добавив, что "речь идет о стратегическом решении, а не о тактических играх".
"Не в наших интересах находиться в ситуации острого спора с Россией. Однако вторая сторона явно не привыкла к тому, что есть государство, которое может играть важную роль в Центральной Европе и в этом смысле является ее конкурентом", - заключил он.
20 мая, 12:20Политолог: польский политический класс "окончательно сошел с ума"Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России. Как отметил в эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, в Варшаве всерьез считают, что Берлин должен страдать "польскими рефлексиями".