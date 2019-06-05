Три города Вологодчины победили в конкурсе Минстроя России

ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости. Три города Вологодской области получат федеральные гранты на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

Череповец, Тотьма и Устюжна победили в конкурсе министерства строительства среди малых городов и исторических поселений. Череповец представил проект воссоздания историко-культурной среды мемориального дома-музея Верещагиных с прилегающей территорией, на его реализацию город получит 54 миллиона рублей. Тотьма начнет реконструкцию набережной Кускова, проект который разработала команда российско-французского бюро, на это городу выделили также 54 миллиона рублей. Устюжна на средства федерального гранта - 40 миллионов рублей отремонтирует здание музея, благоустроит прилегающие территории и установит памятник главному герою комедии Николая Гоголя "Ревизор", события которой, по легенде, произошли именно в Устюжне.

"По условиям конкурса, в проектах необходимо было учесть особенности среды, продумать экономические эффекты проекта – как он повлияет на туристическую привлекательность города, сколько будет создано рабочих мест и как созданные объекты будут содержаться",- сказал РИА Новости заместитель губернатора области Антон Стрижов.