Матвиенко: победу над нацизмом необходимо признать наследием человечества

ПОНИЗОВКА (Крым), 5 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что итоговая декларация Ливадийского форума будет содержать призыв к ООН рассмотреть вопрос о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества.
"Мы будем активно по парламентской линии продвигать, чтобы все памятники погибшим в годы Второй войны были признаны всемирным мемориалом, чтобы ни одна грязная рука не позволила сносить тем, кто погиб, защищая Европу, освобождая от фашизма… Это замечательная идея, мы обязательно включим это в резолюцию", - сказала Матвиенко на заседании форума.
Она отметила, что переписывание истории ведет к росту неонацизма в мире и Европе, в частности.
"Призываем включить в проект резолюции 74-1 сессии генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" предложение о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества ", - говорится в проекте итоговой резолюции Ливадийского форума.
Пятый Международный гуманитарный Ливадийский форум проходит в Ялте 4-6 июня, в нем принимают участие представители из более 50 стран.