Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T12:09Z
https://ria.ru/20190605/1555272531.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/91509/58/915095867_0:0:2855:1606_1036x0_80_0_0_69fd0ebe900a77bafe8ce8cb842f0714.jpg
РИА Новости

Матвиенко: победу над нацизмом необходимо признать наследием человечества

Вчера, 12:09
338
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЗнамя Победы над рейхстагом
Знамя Победы над рейхстагом
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Знамя Победы над рейхстагом. Архивное фото
ПОНИЗОВКА (Крым), 5 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что итоговая декларация Ливадийского форума будет содержать призыв к ООН рассмотреть вопрос о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества.
"Мы будем активно по парламентской линии продвигать, чтобы все памятники погибшим в годы Второй войны были признаны всемирным мемориалом, чтобы ни одна грязная рука не позволила сносить тем, кто погиб, защищая Европу, освобождая от фашизма… Это замечательная идея, мы обязательно включим это в резолюцию", - сказала Матвиенко на заседании форума.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
4 июня, 09:14
Запад пытается принизить роль СССР во Второй Мировой, заявил Лавров
Она отметила, что переписывание истории ведет к росту неонацизма в мире и Европе, в частности.
"Призываем включить в проект резолюции 74-1 сессии генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости" предложение о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом человечества ", - говорится в проекте итоговой резолюции Ливадийского форума.
Пятый Международный гуманитарный Ливадийский форум проходит в Ялте 4-6 июня, в нем принимают участие представители из более 50 стран.
800023
Обсудить 1
Валентина МатвиенкоКрымОбщество
Рекомендуем
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров призвал губернаторов расширять межрегиональное сотрудничество
РИА
Новости
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Украинско-турецкий боевой модуль Serdar
На Украине испытали новое противотанковое вооружение
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко призвала восстановить снесенный памятник Жукову в Харькове
Лента
новостей
Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
Качиньский рассказал, когда могут наладиться отношения Польши и России
Россия поставила в КНДР из-за засухи почти четыре тысячи тонн пшеницы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран СНГ в технополисе ЭРА в Краснодарском крае
Страны СНГ согласовали основы развития военного сотрудничества до 2025 года
Прохожие у здания Министерства иностранных дел Германии в Берлине
В Берлине заявили, что вопрос о военных репарациях закрыт
Бывший министр РФ по связям с Открытым правительством Михаил Абызов
Суд признал законным арест 30 миллионов рублей на счету сына Абызова
Инаугурация избранного президента Украины В. Зеленского
Половина жителей Украины довольна работой Зеленского, показало исследование
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник
Гиперзвуковое оружие ускорит рост ядерных арсеналов, заявил генерал
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Кучма назвал перенос переговоров по Донбассу из Минска абсурдом
Скелет одной из жертв древней чумы, найденный на юге Франции
Генетики открыли следы еще одной средневековой эпидемии чумы
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран СНГ в технополисе ЭРА в Краснодарском крае. 5 июня 2019
Шойгу рассказал о военно-политической обстановке на границах СНГ
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
Киев обязал "Нафтогаз" установить рыночную цену на газ для населения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
04:55В Забайкалье не подтвердили данные о тщательном досмотре школьников на ЕГЭ
04:50В Чите инспекторы ДПС спасли семь человек из горящего дома
04:48Опрос выявил самые известные произведения Пушкина
04:40Экс-министр рассказал, как украинские власти обманывали Россию
04:38Центробанк отозвал лицензию у банка "Взаимодействие"
04:36В Судане уточнили число погибших при разгоне палаточного лагеря
04:26ФБР опубликовало "досье на снежного человека"
04:21В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
04:17Директор Третьяковки назвала причину ухудшения отношений России и США
Лента новостейМолния