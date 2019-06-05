Матвиенко: победу над нацизмом необходимо признать наследием человечества

"Мы будем активно по парламентской линии продвигать, чтобы все памятники погибшим в годы Второй войны были признаны всемирным мемориалом, чтобы ни одна грязная рука не позволила сносить тем, кто погиб, защищая Европу, освобождая от фашизма… Это замечательная идея, мы обязательно включим это в резолюцию", - сказала Матвиенко на заседании форума.