Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Красногорске, Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Красногорске, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Также она сообщила о задержании еще двоих участников конфликта. СК ходатайствует об аресте всех фигурантов дела.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье в подмосковном Путилково под Красногорском. Двадцатичетырехлетний бывший спецназовец ГРУ погиб от удара ножом в сердце при попытке спасти мужчину, которого избивала толпа.