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РИА Новости

Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Вчера, 12:04
242848
Никита Белянкин
Никита Белянкин
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Следственный комитет установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Красногорске, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Также она сообщила о задержании еще двоих участников конфликта. СК ходатайствует об аресте всех фигурантов дела.
Трагедия произошла в ночь на воскресенье в подмосковном Путилково под Красногорском. Двадцатичетырехлетний бывший спецназовец ГРУ погиб от удара ножом в сердце при попытке спасти мужчину, которого избивала толпа.
Накануне СК задержал двух подозреваемых в убийстве — уроженцев одной из стран СНГ.
Никита Белянкин
3 июня, 16:17
"Умер в метрах от дома": что известно об убийстве спецназовца в Подмосковье
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Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеСледственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Кто-то стал забывать, что находится в гостях...
5 июня, 12:20
Totenkopf_d
47101235
ну к СК нет претензий, отработали оперативно. Но там налицо этническая ОПГ, ее надо закрывать и глушить к чертям собачьим.
5 июня, 12:25
aarxmag
43821150
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