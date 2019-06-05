Суд признал законным арест 30 миллионов рублей на счету сына Абызова

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение суда нижестоящей инстанции, наложившего арест на средства, находящиеся на банковском счету сына экс-министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Тем не менее, суд изменил постановление суда, которое было бессрочным, ограничив его датой, до которой был продлен срок следствия по делу.

"Суд постановил: постановление Басманного суда Москвы изменить, установить срок запрета распоряжения денежными средствами до 25 августа 2019 года, в остальном постановление оставить без изменений", - огласил решение судья Дмитрий Гордеев.

Как стало известно в суде, в середине апреля Басманный суд Москвы наложил бессрочный арест на находящиеся на счету Абызова-младшего в АО КБ "Интерпромбанк" денежные средства в размере 30 миллионов рублей.

Молодой человек не является фигурантом дела, он находится в статусе третьего лица. По словам следователя, было установлено, что денежные средства в действительности принадлежат Михаилу Абызову, "в целях сокрытия 29 марта, в момент нахождения в следственном изоляторе, он перевел их на счет сына в качестве материальной помощи, а не за выполненные услуги".

Сам молодой человек, который является составителем апелляционной жалобы, в слушании не участвовал, его интересы в суде представлял адвокат Сергей Гревцов. Защитник отмечал, что следствие не доказало, что денежные средства были получены преступным путем. Судебный акт о запрете на распоряжение денежными средствами он просил отменить.

"Отец переводит деньги ребенку, что он делал регулярно, а следствие говорит, что если перевод от отца сыну происходит не за оказанные услуги – это является сокрытием денежных средств… Произошли вопиющие нарушения норм права", - указал Гревцов.

Судя по открытым источникам, Даниил (Даниэль) Абызов на постоянной основе проживает в Лос-Анджелесе.