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РИА Новости

Генетики открыли следы еще одной средневековой эпидемии чумы

Вчера, 11:54
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© Фото : 990; CNRS - Claude Raynaud Скелет одной из жертв древней чумы, найденный на юге Франции
Скелет одной из жертв древней чумы, найденный на юге Франции
© Фото : 990; CNRS - Claude Raynaud
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Знаменитая чума Юстиниана охватила не только Византию, но и средневековую Британию, Францию, Испанию и другие уголки Европы, причем в то время существовал не один, а сразу несколько разных штаммов чумы. Их описание было представлено в журнале PNAS.
"Наше открытие – потенциально один из самых ярких примеров конвергентной эволюции. Это означает, что разные штаммы чумной палочки выработали схожие черты независимо друг от друга. Иными словами, адаптация к жизни в западной части Евразии, где произошли обе крупных вспышки чумы, заставила этих микробов поменять себя схожим образом", — рассказывает Мария Спиру (Maria Spyrou) из Института изучения истории человечества в Йене (Германия).
Человечество пережило несколько масштабных эпидемий с похожими симптомами, которые описываются как "чума". Первой из них стала так называемая чума Юстиниана, вспыхнувшая в Византии и в Средиземноморье в середине VI века и унесшая жизни свыше 100 миллионов человек. Другим похожим эпизодом была средневековая "черная смерть", уничтожившая около трети жителей Европы в середине XIV века.
В последние несколько лет генетикам удалось извлечь останки ДНК этих бактерий из костей их жертв и доказать, что все они вызывались разными, но похожими штаммами одной и той же бактерии — Yersinia pestis. Вдобавок, генетики недавно выяснили, что чума сопровождала эволюцию человечества на всем времени его расселения по Европе и Азии в последние десять тысяч лет, периодически исчезая и появляясь.
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По этой причине, как объясняют исследователи, ученые делят историю "взаимоотношений" людей и чумы на несколько эпох, так называемых пандемий. Первая из них началась и закончилась во времена античности, вторая – относится к эпохи "черной смерти", а третья началась в 1772 году после первой крупной вспышки "современной" чумы в Китае и продолжается по сей день.
Все эти пандемии предположительно были вызваны разными штаммами чумной палочки, которые приходятся лишь далекими родичами друг другу и которые быстро исчезали после того, как эти вспышки болезни заканчивались. Недавно эти представления были поставлены под сомнение после того, как немецкие ученые нашли следы средневековой "черной смерти" в костях жертв чумы, погибших во время эпидемии в Марселе в 1722 году.
Продолжая эти исследования, Спиру и ее коллеги выяснили, что картина была столь же сложной во время Юстиниановой эпидемии, "воскресив" и сопоставив между собой восемь геномов древней Yersinia pestis.
© Marcel Keller Карта распространения чумы во время эпидемии Юстиниана
Карта распространения чумы во время эпидемии Юстиниана
© Marcel Keller
Карта распространения чумы во время эпидемии Юстиниана
Для этого ученые собрали почти две сотни скелетов и зубов людей, живших в двух десятках регионов Европы в первом тысячелетии нашей эры, и попытались выделить из них обрывки ДНК чумной палочки. Ее следы присутствовали в нескольких десятках образцов, однако только восемь из них сохранились достаточно хорошо, чтобы палеогенетики смогли восстановить полные геномы этих микробов.
Их анализ показал, что масштабы эпидемии Юстиниана серьезно недооценивались – она охватила фактически всю Европу и достигла даже Британских островов, расположенных в нескольких тысячах километров от Византии. Вдобавок, ученые нашли следы чумы на юге Германии, где она, если верить хроникам того времени, никогда не встречалась в эпоху "темных веков".
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Вдобавок, вопреки ожиданиям ученых, они увидели не один, а сразу несколько штаммов Yersinia pestis, похожих друг на друга и происходящих из одного источника, но при этом имеющих целый ряд небольших, но существенных различий в архитектуре их генома. По сути, в каждом регионе Европы свирепствовала "своя" версия Юстиниановой чумы, отличающаяся от соседей на несколько мутаций.
Эти наборы мутаций, как отмечают генетики, указывают на то, что чума распространялась с востока на запад, периодически возвращаясь назад и вызывая новые эпидемии. Единственным исключением стала Британия, на чьей территории господствовали более "примитивные" версии Yersinia pestis. С чем это связано, ученые пока не знают, учитывая то, что византийские хроники указывают на Египет как на изначальный источник инфекции.
Что интересно, все штаммы античной чумы потеряли тот же набор генов, , мешавший бактериям избегать внимания иммунных клеток, что и средневековая "черная смерть" на последних этапах ее существования. Его ликвидация одновременно позволила чуме дольше существовать в теле ее жертвы и не вызывать мощную ответную реакцию.
Это масштабное открытие, как отметил известный палеогенетик Йоханнес Краузе, руководивший "генетическими раскопками", к сожалению, не помогло ученым раскрыть главную тайну чумы Юстиниана – найти то место, где появился прародитель всех этих штаммов Yersinia pestis. Как надеется ученый, раскопки в Египте и в других уголках бывшей Византии помогут его команде найти ответ на этот вопрос в самое ближайшее время.
Марсель во время чумы. Картина неизвестного художника.
24 января 2016, 09:25
Ученые: чума присутствовала в Европе четыре века после "черной смерти"Восстановленный геном возбудителя чумы, вызвавшего эпидемию этой болезни в Марселе в 1722 году, показал, что средневековая бактерия, вызвавшая "черную смерть" в середине 14 века, не вымерла после ее окончания и просуществовала в Европе как минимум еще четыре века.
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АрхеологиягенетикаэпидемияОткрытия - РИА НаукаЕвропаАзияРИА Наука
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