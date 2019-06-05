"Россия сегодня" покажет на ПМЭФ все возможности мультимедийного агентства

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн – РИА Новости. МИА "Россия сегодня" обеспечит всестороннюю информационную поддержку Петербургского международного экономического форума, который пройдет в Северной столице с 6 по 8 июня. На ПМЭФ-2019 медиагруппа будет представлена информационным агентством РИА Новости, а также международным информационным агентством и радио Sputnik.
Их корреспонденты будут в оперативном режиме сообщать о событиях форума и брать эксклюзивные интервью у его участников. Члены делегаций и гости смогут читать новости на плазменных экранах в зонах делового общения и отдыха, заметки и репортажи с ПМЭФ-2019 станут доступны в специальном сюжете на сайте ria.ru. Самые актуальные новости будут транслироваться на инфоканале в фойе аккредитованных отелей.
В дни ПМЭФ-2019 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" будут работать презентационный стенд МИА "Россия сегодня", радиостудия Sputnik и VR-зона, где посетители смогут познакомиться с проектом медиагруппы в формате виртуальной реальности "Лунная станция". Они увидят, как может выглядеть такой объект, какие основные версии и подходы к его строительству прорабатываются сегодня учеными и инженерами. Пользователь получит возможность почувствовать себя космонавтом, осмотреть воссозданную лунную поверхность, солнечные батареи станции, бур и выполнить ряд рабочих задач.
Техническим партнером презентации VR-проекта "Лунная станция" выступает компания HTC VIVE.
Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшее время ПМЭФ стал ведущей площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости , Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.